Unagi Token-logo

Unagi Token – hinta (UNA)

Ei listattu

1UNA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02934003
$0.02934003$0.02934003
-6.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Unagi Token (UNA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:25:43 (UTC+8)

Unagi Token (UNA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02803163
$ 0.02803163$ 0.02803163
24 h:n matalin
$ 0.03173799
$ 0.03173799$ 0.03173799
24 h:n korkein

$ 0.02803163
$ 0.02803163$ 0.02803163

$ 0.03173799
$ 0.03173799$ 0.03173799

$ 0.154495
$ 0.154495$ 0.154495

$ 0.00648287
$ 0.00648287$ 0.00648287

+0.93%

-7.00%

-15.24%

-15.24%

Unagi Token (UNA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02925551. Viimeisen 24 tunnin aikana UNA on vaihdellut alimmillaan $ 0.02803163 ja korkeimmillaan $ 0.03173799 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.154495, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00648287.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UNA on muuttunut +0.93% viimeisen tunnin aikana, -7.00% 24 tunnin aikana ja -15.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Unagi Token (UNA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.68M
$ 18.68M$ 18.68M

--
----

$ 29.05M
$ 29.05M$ 29.05M

637.16M
637.16M 637.16M

990,627,114.0
990,627,114.0 990,627,114.0

Unagi Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 637.16M ja sen kokonaistarjonta on 990627114.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 29.05M.

Unagi Token (UNA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Unagi Token – USD -hinta muuttui $ -0.00220497284642386.
Viimeisten 30 päivän aikana Unagi Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0171575140.
Viimeisten 60 päivän aikana Unagi Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0063033424.
Viimeisten 90 päivän aikana Unagi Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0045842971249946.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00220497284642386-7.00%
30 päivää$ +0.0171575140+58.65%
60 päivää$ +0.0063033424+21.55%
90 päivää$ +0.0045842971249946+18.58%

Mikä on Unagi Token (UNA)

UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Unagi Token (UNA) -rahakkeen tokenomiikka

Unagi Token (UNA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UNA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Unagi Token (UNA)”

Paljonko Unagi Token (UNA) on arvoltaan tänään?
UNA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02925551 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UNA-USD-parin nykyinen hinta?
UNA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02925551. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Unagi Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UNA markkina-arvo on $ 18.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UNA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 637.16M USD.
Mikä oli UNA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UNA saavutti ATH-hinnaksi 0.154495 USD.
Mikä oli UNA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UNA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00648287 USD.
Mikä on UNA-rahakkeen treidausvolyymi?
UNA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UNA tänä vuonna korkeammalle?
UNA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UNA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Unagi Token (UNA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.