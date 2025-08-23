Lisätietoja UMI-rahakkeesta

UMI-rahakkeen hintatiedot

UMI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

UMI-rahakkeen tokenomiikka

UMI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Umi Digital-logo

Umi Digital – hinta (UMI)

Ei listattu

1UMI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+13.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Umi Digital (UMI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:55:54 (UTC+8)

Umi Digital (UMI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00095131
$ 0.00095131$ 0.00095131

$ 0
$ 0$ 0

+2.25%

+13.04%

+30.93%

+30.93%

Umi Digital (UMI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana UMI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00095131, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UMI on muuttunut +2.25% viimeisen tunnin aikana, +13.04% 24 tunnin aikana ja +30.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Umi Digital (UMI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 19.28K
$ 19.28K$ 19.28K

--
----

$ 19.28K
$ 19.28K$ 19.28K

33.00B
33.00B 33.00B

33,000,000,000.0
33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

Umi Digital-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.28K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.00B ja sen kokonaistarjonta on 33000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.28K.

Umi Digital (UMI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Umi Digital – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Umi Digital – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Umi Digital – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Umi Digital – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+13.04%
30 päivää$ 0+54.80%
60 päivää$ 0+54.17%
90 päivää$ 0--

Mikä on Umi Digital (UMI)

Umi Digital is a decentralised NFT minter and Yield Farming Platform built on Ethereum Protocols. Stake NFTs to earn high % Annual Percentage Yield (APY) rewards. UmiToken ($UMI) is their native token. Umi Digital provides a number of other cross-chain services to its users. These include but are not limited an NFT Marketplace, an NFT Airdrop Tool, a Coin Minting Service & a Coin Airdrop Tool. Underlying all of the work done by Umi Digital, is a love of the Arts. Their aim is to merge Art with Finance by creating a platform for artists and cryptocurrency enthusiasts alike to mint, trade and airdrop NFTs to anyone they so wish. Features such as NFT Gaming will be dropping in 2022. Umi Digital looks forward to bringing innovative features to NFT lovers, opening doors to all whilst helping to streamline the minting and reward process for artists and collectors, with the use of disruptive DeFi technology. It should be noted that each Umi Digital Art piece entitles the collector to a limited edition physical print, personally signed, version of the artwork. This physical print can be delivered to each art collector, free of charge to anywhere in the world! Bridging the gap between the physical and digital art world whilst adding cryptographic value and utility to NFTs is an important focus of development for the Umi Digital project going forward.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Umi Digital (UMI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Umi Digital-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Umi Digital (UMI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Umi Digital (UMI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Umi Digital-rahakkeelle.

Tarkista Umi Digital-rahakkeen hintaennuste nyt!

UMI paikallisiin valuuttoihin

Umi Digital (UMI) -rahakkeen tokenomiikka

Umi Digital (UMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UMI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Umi Digital (UMI)”

Paljonko Umi Digital (UMI) on arvoltaan tänään?
UMI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UMI-USD-parin nykyinen hinta?
UMI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Umi Digital-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UMI markkina-arvo on $ 19.28K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.00B USD.
Mikä oli UMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UMI saavutti ATH-hinnaksi 0.00095131 USD.
Mikä oli UMI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UMI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on UMI-rahakkeen treidausvolyymi?
UMI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UMI tänä vuonna korkeammalle?
UMI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UMI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:55:54 (UTC+8)

Umi Digital (UMI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.