Ultimate Frog Racing-logo

Ultimate Frog Racing – hinta (UFR)

Ei listattu

1UFR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Ultimate Frog Racing (UFR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:16:14 (UTC+8)

Ultimate Frog Racing (UFR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00367674
$ 0.00367674$ 0.00367674

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

-2.85%

-7.68%

-7.68%

Ultimate Frog Racing (UFR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana UFR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UFR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00367674, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UFR on muuttunut +0.56% viimeisen tunnin aikana, -2.85% 24 tunnin aikana ja -7.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ultimate Frog Racing (UFR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 55.10K
$ 55.10K$ 55.10K

--
----

$ 55.10K
$ 55.10K$ 55.10K

999.93M
999.93M 999.93M

999,932,224.889149
999,932,224.889149 999,932,224.889149

Ultimate Frog Racing-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 55.10K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UFR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M ja sen kokonaistarjonta on 999932224.889149. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 55.10K.

Ultimate Frog Racing (UFR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ultimate Frog Racing – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ultimate Frog Racing – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Ultimate Frog Racing – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Ultimate Frog Racing – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.85%
30 päivää$ 0-17.49%
60 päivää$ 0+4.95%
90 päivää$ 0--

Mikä on Ultimate Frog Racing (UFR)

Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ultimate Frog Racing (UFR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ultimate Frog Racing-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ultimate Frog Racing (UFR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ultimate Frog Racing (UFR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ultimate Frog Racing-rahakkeelle.

Tarkista Ultimate Frog Racing-rahakkeen hintaennuste nyt!

UFR paikallisiin valuuttoihin

Ultimate Frog Racing (UFR) -rahakkeen tokenomiikka

Ultimate Frog Racing (UFR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UFR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ultimate Frog Racing (UFR)”

Paljonko Ultimate Frog Racing (UFR) on arvoltaan tänään?
UFR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UFR-USD-parin nykyinen hinta?
UFR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ultimate Frog Racing-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UFR markkina-arvo on $ 55.10K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UFR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UFR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M USD.
Mikä oli UFR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UFR saavutti ATH-hinnaksi 0.00367674 USD.
Mikä oli UFR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UFR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on UFR-rahakkeen treidausvolyymi?
UFR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UFR tänä vuonna korkeammalle?
UFR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UFR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:16:14 (UTC+8)

