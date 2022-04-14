Ugly Dog (UGLYDOG) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Ugly Dog (UGLYDOG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Ugly Dog (UGLYDOG) -rahakkeen tiedot

Ugly Dog is the first memecoin inspired by AI & community ideas. The Ugly Dog Token is a memecoin that leverages both the power of people and AI to create a decentralized, community-driven cryptocurrency. It’s built on the Solana Blockchain, known for its efficiency, security, and low transaction fees. Ugly Dog merges humor, technology, and community engagement, pushing the boundaries of what’s possible in crypto culture and memes.

Ugly Dog combines the power of people and AI, emphasizing human uniqueness, because humor knows no boundaries. Ugly Dog aims to push the limits of humor in AI-generated content and challenge some of the existing restrictions in platforms like ChatGPT when it comes to humor and visual representations.

Virallinen verkkosivusto:
https://uglydog.meme
Valkoinen paperi:
https://uglydog.at/wp-content/uploads/2024/10/whitepaperUGLYDOGTOKEN.pdf

Ugly Dog (UGLYDOG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Ugly Dog (UGLYDOG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 181.62K
Kokonaistarjonta:
$ 999.92M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.92M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 181.62K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00370586
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00018114
Ugly Dog (UGLYDOG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Ugly Dog (UGLYDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä UGLYDOG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UGLYDOG-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät UGLYDOG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UGLYDOG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

UGLYDOG-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne UGLYDOG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UGLYDOG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.