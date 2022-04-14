TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) -rahakkeen tokenomiikka

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) -rahakkeen tiedot

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

Virallinen verkkosivusto:
https://app.twinfinance.io
Valkoinen paperi:
https://docs.twinfinance.io

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 13.48K
$ 13.48K$ 13.48K
Kokonaistarjonta:
$ 35.62
$ 35.62$ 35.62
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 35.62
$ 35.62$ 35.62
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 13.48K
$ 13.48K$ 13.48K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 383.64
$ 383.64$ 383.64
Kaikkien aikojen alin:
$ 331.7
$ 331.7$ 331.7
Nykyinen hinta:
$ 378.5
$ 378.5$ 378.5

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

TWIN ASSET TOKEN MSTR (MSTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MSTR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MSTR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MSTR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MSTR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MSTR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MSTR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MSTR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.