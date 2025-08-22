TWIN Asset Token iNVDA Short – hinta (INVDA)
TWIN Asset Token iNVDA Short (INVDA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $76.56. Viimeisen 24 tunnin aikana INVDA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INVDA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 90.31, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 76.48.
Lyhyen aikavälin tuloksissa INVDA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -1.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TWIN Asset Token iNVDA Short-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. INVDA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 169.26 ja sen kokonaistarjonta on 169.2611289056218. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.96K.
Tämän päivän aikana TWIN Asset Token iNVDA Short – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TWIN Asset Token iNVDA Short – USD -hinnan muutos oli $ -1.4918251920.
Viimeisten 60 päivän aikana TWIN Asset Token iNVDA Short – USD -hinnan muutos oli $ -10.0051364160.
Viimeisten 90 päivän aikana TWIN Asset Token iNVDA Short – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -1.4918251920
|-1.94%
|60 päivää
|$ -10.0051364160
|-13.06%
|90 päivää
|$ 0
|--
TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.
