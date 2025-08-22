Lisätietoja IMSTR-rahakkeesta

IMSTR-rahakkeen hintatiedot

IMSTR-rahakkeen valkoinen paperi

IMSTR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

IMSTR-rahakkeen tokenomiikka

IMSTR-rahakkeen hintaennuste

TWIN ASSET TOKEN iMSTR-logo

TWIN ASSET TOKEN iMSTR – hinta (IMSTR)

Ei listattu

1IMSTR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$229.93
$229.93$229.93
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:35:26 (UTC+8)

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 268.2
$ 268.2$ 268.2

$ 211.77
$ 211.77$ 211.77

--

--

0.00%

0.00%

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $229.93. Viimeisen 24 tunnin aikana IMSTR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. IMSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 268.2, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 211.77.

Lyhyen aikavälin tuloksissa IMSTR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.19K
$ 8.19K$ 8.19K

--
----

$ 8.19K
$ 8.19K$ 8.19K

35.62
35.62 35.62

35.61966652561039
35.61966652561039 35.61966652561039

TWIN ASSET TOKEN iMSTR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.19K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. IMSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.62 ja sen kokonaistarjonta on 35.61966652561039. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.19K.

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TWIN ASSET TOKEN iMSTR – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TWIN ASSET TOKEN iMSTR – USD -hinnan muutos oli $ +5.8395092170.
Viimeisten 60 päivän aikana TWIN ASSET TOKEN iMSTR – USD -hinnan muutos oli $ -13.1366826620.
Viimeisten 90 päivän aikana TWIN ASSET TOKEN iMSTR – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +5.8395092170+2.54%
60 päivää$ -13.1366826620-5.71%
90 päivää$ 0--

Mikä on TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR)

TWIN Finance is a decentralized finance protocol for synthetic derivatives of real-world assets on blockchain. Its distinct long & short “twin-token” method enables the creation of synthetic assets that reflect the price of a real-world asset or crypto equivalent. This method offers high capital efficiency without requiring over-collateralization or exposure to the risk of liquidation. For liquidity providers, this twin-token approach substantially minimizes price risks, bringing them near to stable-coin levels.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

TWIN ASSET TOKEN iMSTR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TWIN ASSET TOKEN iMSTR-rahakkeelle.

Tarkista TWIN ASSET TOKEN iMSTR-rahakkeen hintaennuste nyt!

IMSTR paikallisiin valuuttoihin

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) -rahakkeen tokenomiikka

TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää IMSTR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR)”

Paljonko TWIN ASSET TOKEN iMSTR (IMSTR) on arvoltaan tänään?
IMSTR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 229.93 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on IMSTR-USD-parin nykyinen hinta?
IMSTR -USD-parin nykyinen hinta on $ 229.93. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TWIN ASSET TOKEN iMSTR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen IMSTR markkina-arvo on $ 8.19K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on IMSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
IMSTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35.62 USD.
Mikä oli IMSTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
IMSTR saavutti ATH-hinnaksi 268.2 USD.
Mikä oli IMSTR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
IMSTR-rahakkeen ATL-hinta oli 211.77 USD.
Mikä on IMSTR-rahakkeen treidausvolyymi?
IMSTR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko IMSTR tänä vuonna korkeammalle?
IMSTR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso IMSTR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:35:26 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.