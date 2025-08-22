Turbos Finance – hinta (TURBOS)
Turbos Finance (TURBOS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00106024. Viimeisen 24 tunnin aikana TURBOS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00105583 ja korkeimmillaan $ 0.00109434 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TURBOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00726967, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TURBOS on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -2.92% 24 tunnin aikana ja -8.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Turbos Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.02M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TURBOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.62B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.60M.
Tämän päivän aikana Turbos Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Turbos Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001469026.
Viimeisten 60 päivän aikana Turbos Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001885359.
Viimeisten 90 päivän aikana Turbos Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007626887139008617.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.92%
|30 päivää
|$ -0.0001469026
|-13.85%
|60 päivää
|$ -0.0001885359
|-17.78%
|90 päivää
|$ -0.0007626887139008617
|-41.83%
What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem.
