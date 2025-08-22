Lisätietoja SAHUR-rahakkeesta

SAHUR-rahakkeen hintatiedot

SAHUR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SAHUR-rahakkeen tokenomiikka

SAHUR-rahakkeen hintaennuste

Tung Tung Tung Sahur-logo

Tung Tung Tung Sahur – hinta (SAHUR)

Ei listattu

1SAHUR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.40%1D
USD
Reaaliaikainen Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:50:02 (UTC+8)

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00003775
$ 0.00003775$ 0.00003775
24 h:n matalin
$ 0.00004177
$ 0.00004177$ 0.00004177
24 h:n korkein

$ 0.00003775
$ 0.00003775$ 0.00003775

$ 0.00004177
$ 0.00004177$ 0.00004177

$ 0.00094338
$ 0.00094338$ 0.00094338

$ 0.00003236
$ 0.00003236$ 0.00003236

-0.13%

-3.27%

-18.72%

-18.72%

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00003869. Viimeisen 24 tunnin aikana SAHUR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003775 ja korkeimmillaan $ 0.00004177 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SAHUR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00094338, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00003236.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SAHUR on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, -3.27% 24 tunnin aikana ja -18.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 38.71K
$ 38.71K$ 38.71K

--
----

$ 38.71K
$ 38.71K$ 38.71K

999.83M
999.83M 999.83M

999,827,362.368668
999,827,362.368668 999,827,362.368668

Tung Tung Tung Sahur-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.71K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SAHUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.83M ja sen kokonaistarjonta on 999827362.368668. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.71K.

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Tung Tung Tung Sahur – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Tung Tung Tung Sahur – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000086963.
Viimeisten 60 päivän aikana Tung Tung Tung Sahur – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000255585.
Viimeisten 90 päivän aikana Tung Tung Tung Sahur – USD -hinnan muutos oli $ -0.000348020624743829.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.27%
30 päivää$ -0.0000086963-22.47%
60 päivää$ -0.0000255585-66.05%
90 päivää$ -0.000348020624743829-89.99%

Mikä on Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)

Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Tung Tung Tung Sahur-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tung Tung Tung Sahur-rahakkeelle.

Tarkista Tung Tung Tung Sahur-rahakkeen hintaennuste nyt!

SAHUR paikallisiin valuuttoihin

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) -rahakkeen tokenomiikka

Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SAHUR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tung Tung Tung Sahur (SAHUR)”

Paljonko Tung Tung Tung Sahur (SAHUR) on arvoltaan tänään?
SAHUR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00003869 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SAHUR-USD-parin nykyinen hinta?
SAHUR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00003869. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tung Tung Tung Sahur-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SAHUR markkina-arvo on $ 38.71K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SAHUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SAHUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.83M USD.
Mikä oli SAHUR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SAHUR saavutti ATH-hinnaksi 0.00094338 USD.
Mikä oli SAHUR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SAHUR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00003236 USD.
Mikä on SAHUR-rahakkeen treidausvolyymi?
SAHUR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SAHUR tänä vuonna korkeammalle?
SAHUR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SAHUR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:50:02 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.