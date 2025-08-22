Lisätietoja TUKI-rahakkeesta

TUKI-rahakkeen hintatiedot

TUKI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TUKI-rahakkeen tokenomiikka

TUKI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

tuki-logo

tuki – hinta (TUKI)

Ei listattu

1TUKI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen tuki (TUKI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:35:18 (UTC+8)

tuki (TUKI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00002137
$ 0.00002137$ 0.00002137
24 h:n matalin
$ 0.00002326
$ 0.00002326$ 0.00002326
24 h:n korkein

$ 0.00002137
$ 0.00002137$ 0.00002137

$ 0.00002326
$ 0.00002326$ 0.00002326

$ 0.00459213
$ 0.00459213$ 0.00459213

$ 0.00001091
$ 0.00001091$ 0.00001091

+4.84%

+3.45%

-3.23%

-3.23%

tuki (TUKI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00002265. Viimeisen 24 tunnin aikana TUKI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002137 ja korkeimmillaan $ 0.00002326 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TUKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00459213, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001091.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TUKI on muuttunut +4.84% viimeisen tunnin aikana, +3.45% 24 tunnin aikana ja -3.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

tuki (TUKI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 22.62K
$ 22.62K$ 22.62K

--
----

$ 22.62K
$ 22.62K$ 22.62K

998.89M
998.89M 998.89M

998,889,520.399559
998,889,520.399559 998,889,520.399559

tuki-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.62K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TUKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.89M ja sen kokonaistarjonta on 998889520.399559. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.62K.

tuki (TUKI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana tuki – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana tuki – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000028372.
Viimeisten 60 päivän aikana tuki – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000028342.
Viimeisten 90 päivän aikana tuki – USD -hinnan muutos oli $ +0.000003530368892944966.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.45%
30 päivää$ -0.0000028372-12.52%
60 päivää$ +0.0000028342+12.51%
90 päivää$ +0.000003530368892944966+18.46%

Mikä on tuki (TUKI)

tuki is a project created by an artist who has been around the solana memecoin space, having been inspired by the token fwog which is another art centric token which has made a huge impact in the crypto and memecoin community. with that inspiration to have a successful community who loves his art as well, the artist decided to launch his own using a bunny as the main character to tell a story of his own.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

tuki (TUKI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

tuki-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon tuki (TUKI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko tuki (TUKI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita tuki-rahakkeelle.

Tarkista tuki-rahakkeen hintaennuste nyt!

TUKI paikallisiin valuuttoihin

tuki (TUKI) -rahakkeen tokenomiikka

tuki (TUKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TUKI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”tuki (TUKI)”

Paljonko tuki (TUKI) on arvoltaan tänään?
TUKI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00002265 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TUKI-USD-parin nykyinen hinta?
TUKI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00002265. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on tuki-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TUKI markkina-arvo on $ 22.62K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TUKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TUKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.89M USD.
Mikä oli TUKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TUKI saavutti ATH-hinnaksi 0.00459213 USD.
Mikä oli TUKI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TUKI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001091 USD.
Mikä on TUKI-rahakkeen treidausvolyymi?
TUKI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TUKI tänä vuonna korkeammalle?
TUKI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TUKI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:35:18 (UTC+8)

tuki (TUKI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.