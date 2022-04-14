Tubbi (TUBBI) -rahakkeen tokenomiikka
Tubbi (TUBBI) -rahakkeen tiedot
$TUBBI is a utility-driven token built on the SUI blockchain, designed to integrate seamlessly into gaming, decentralized finance (DeFi), and other blockchain ecosystems. Its primary focus lies in bridging the gap between entertainment and real-world applications by providing tangible use cases such as gaming rewards, liquidity provision, and decentralized trading. As a core component of its ecosystem, $TUBBI empowers users through seamless integrations, low-cost and high-speed transactions, and a robust tokenomics model that fosters sustainable growth. By aligning with platforms in gaming, DeFi, and beyond, $TUBBI enhances adoption and drives engagement, creating a vibrant community of users, developers, and stakeholders.
Tubbi (TUBBI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Tubbi (TUBBI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Tubbi (TUBBI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Tubbi (TUBBI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä TUBBI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TUBBI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät TUBBI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TUBBI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
TUBBI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne TUBBI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TUBBI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.