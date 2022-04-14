TSLA6900 (TSLA) -rahakkeen tokenomiikka
TSLA6900 (TSLA) -rahakkeen tiedot
The $TSLA memecoin emerged from the excitement surrounding Tesla, one of the biggest companies in the world. With its stock being so popular, it seemed like a perfect fit for a memecoin.
Creators aimed to blend Tesla's strong brand with the fun of crypto. They knew that if they could get Elon Musk's endorsement, the coin would skyrocket. So, they started making memes and engaging campaigns to catch his attention.
As more people joined in, the $TSLA community grew, celebrating both investing and creativity. The memecoin became a symbol of fun and innovation, mirroring Tesla’s own journey in the tech world. Everyone was eager to see where this new venture would lead.
TSLA6900 (TSLA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu TSLA6900 (TSLA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
TSLA6900 (TSLA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
TSLA6900 (TSLA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä TSLA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TSLA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät TSLA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TSLA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
TSLA-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne TSLA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa?
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.