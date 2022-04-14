Trump Official Dance Move (SHIMMY) -rahakkeen tokenomiikka

Trump Official Dance Move (SHIMMY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Trump Official Dance Move (SHIMMY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Trump Official Dance Move (SHIMMY) -rahakkeen tiedot

SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Trump Official Dance Move (SHIMMY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 29.99K
Kokonaistarjonta:
$ 999.27M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.27M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 29.99K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00455359
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Trump Official Dance Move (SHIMMY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Trump Official Dance Move (SHIMMY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SHIMMY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHIMMY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SHIMMY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHIMMY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SHIMMY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SHIMMY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHIMMY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.