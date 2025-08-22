Lisätietoja SHIMMY-rahakkeesta

Trump Official Dance Move – hinta (SHIMMY)

Ei listattu

1SHIMMY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.50%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Trump Official Dance Move (SHIMMY) -hintakaavio
Trump Official Dance Move (SHIMMY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00455359
$ 0.00455359$ 0.00455359

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.56%

-10.03%

-10.03%

Trump Official Dance Move (SHIMMY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHIMMY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHIMMY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00455359, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHIMMY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -2.56% 24 tunnin aikana ja -10.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 26.24K
$ 26.24K$ 26.24K

--
----

$ 26.24K
$ 26.24K$ 26.24K

999.27M
999.27M 999.27M

999,266,773.747034
999,266,773.747034 999,266,773.747034

Trump Official Dance Move-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 26.24K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHIMMY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.27M ja sen kokonaistarjonta on 999266773.747034. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 26.24K.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Trump Official Dance Move – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Trump Official Dance Move – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Trump Official Dance Move – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Trump Official Dance Move – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.56%
30 päivää$ 0-26.37%
60 päivää$ 0-3.88%
90 päivää$ 0--

Mikä on Trump Official Dance Move (SHIMMY)

SHIMMY is a meme token launched off of pump.fun, the token is inspired by the signature dance move of the President of the United States Donald Trump. The project is community owned and managed with memetic content being produced to celebrate the virality of the dance move following Trump's re-election. The token has purpose or function and there is no intention of building any further utility besides memes.

Trump Official Dance Move (SHIMMY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Trump Official Dance Move-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Trump Official Dance Move (SHIMMY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Trump Official Dance Move (SHIMMY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Trump Official Dance Move-rahakkeelle.

Tarkista Trump Official Dance Move-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHIMMY paikallisiin valuuttoihin

Trump Official Dance Move (SHIMMY) -rahakkeen tokenomiikka

Trump Official Dance Move (SHIMMY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHIMMY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Trump Official Dance Move (SHIMMY)”

Paljonko Trump Official Dance Move (SHIMMY) on arvoltaan tänään?
SHIMMY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHIMMY-USD-parin nykyinen hinta?
SHIMMY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Trump Official Dance Move-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHIMMY markkina-arvo on $ 26.24K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHIMMY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHIMMY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.27M USD.
Mikä oli SHIMMY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHIMMY saavutti ATH-hinnaksi 0.00455359 USD.
Mikä oli SHIMMY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHIMMY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHIMMY-rahakkeen treidausvolyymi?
SHIMMY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHIMMY tänä vuonna korkeammalle?
SHIMMY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHIMMY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
