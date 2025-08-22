TruFin Staked NEAR – hinta (TRUNEAR)
+0.24%
-2.75%
-12.25%
-12.25%
TruFin Staked NEAR (TRUNEAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.66. Viimeisen 24 tunnin aikana TRUNEAR on vaihdellut alimmillaan $ 2.63 ja korkeimmillaan $ 2.75 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRUNEAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.76, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.92.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TRUNEAR on muuttunut +0.24% viimeisen tunnin aikana, -2.75% 24 tunnin aikana ja -12.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TruFin Staked NEAR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TRUNEAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.54M ja sen kokonaistarjonta on 7543794.782952505. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.04M.
Tämän päivän aikana TruFin Staked NEAR – USD -hinta muuttui $ -0.075272848509193.
Viimeisten 30 päivän aikana TruFin Staked NEAR – USD -hinnan muutos oli $ -0.4568252080.
Viimeisten 60 päivän aikana TruFin Staked NEAR – USD -hinnan muutos oli $ +0.8146922980.
Viimeisten 90 päivän aikana TruFin Staked NEAR – USD -hinnan muutos oli $ -0.35304583998344.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.075272848509193
|-2.75%
|30 päivää
|$ -0.4568252080
|-17.17%
|60 päivää
|$ +0.8146922980
|+30.63%
|90 päivää
|$ -0.35304583998344
|-11.71%
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s third product, TruStake NEAR, is an NEAR staking vault which provides access to NEAR liquid staking on the NEAR network. TruNEAR is the liquid staking token users receive when they deposit NEAR into the TruStake vault. It is fungible asset standard like NEAR and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits NEAR on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruNEAR, based on the exchange rate at the time of staking. As NEAR staking rewards accrue, the value of TruNEAR increases (with reference to NEAR). - Users have have the ability to stake their NEAR through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruNEAR. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
