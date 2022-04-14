TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) -rahakkeen tokenomiikka
TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) -rahakkeen tiedot
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain.
TruFin’s first product, TruStake, is a MATIC staking vault which provides access to MATIC staking on the Ethereum network. TruMATIC is the liquid staking token users receive when they deposit MATIC into the TruStake vault. It is an ERC-20 token like MATIC and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits MATIC on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruMATIC, based on the exchange rate at the time of staking. As MATIC staking rewards accrue, the value of TruMATIC increases (with reference to MATIC).
- Users have have the ability to stake their MATIC through TruFin’s dApp.
- When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruMATIC.
- Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
The TruMATIC liquid token is self-custodied, meaning holders have complete control over their TruMATIC at all times, with a broad set of possibilities:
- Target ~5%+ APY: TruMATIC will deliver optimised staking rewards on the staked MATIC. Auto-restaking means your APY rides on the power of compounding.
- DeFi Interoperability: TruMATIC’s token design ensures seamless integration with a myriad of DeFi protocols — from DEXs to lending/borrowing protocols to yield optimizers.
- Liquidity Pools: Get ready for MATIC<>TruMATIC liquidity pools on leading DEXs, enabling a smooth liquidity provision for users seeking to exit their TruMATIC positions.
TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
TruFin Staked MATIC (TRUMATIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä TRUMATIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRUMATIC-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät TRUMATIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRUMATIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.