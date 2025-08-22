TruFin Staked APT – hinta (TRUAPT)
TruFin Staked APT (TRUAPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4.49. Viimeisen 24 tunnin aikana TRUAPT on vaihdellut alimmillaan $ 4.41 ja korkeimmillaan $ 4.53 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRUAPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 15.37, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 3.84.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TRUAPT on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.36% 24 tunnin aikana ja -5.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TruFin Staked APT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 44.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TRUAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.89M ja sen kokonaistarjonta on 9891069.69000174. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 44.16M.
Tämän päivän aikana TruFin Staked APT – USD -hinta muuttui $ -0.016618831012521.
Viimeisten 30 päivän aikana TruFin Staked APT – USD -hinnan muutos oli $ -0.7313424250.
Viimeisten 60 päivän aikana TruFin Staked APT – USD -hinnan muutos oli $ +0.7559170930.
Viimeisten 90 päivän aikana TruFin Staked APT – USD -hinnan muutos oli $ -0.985892756027987.
|Tänään
|$ -0.016618831012521
|-0.36%
|30 päivää
|$ -0.7313424250
|-16.28%
|60 päivää
|$ +0.7559170930
|+16.84%
|90 päivää
|$ -0.985892756027987
|-18.00%
The TruFin Protocol builds institutional-grade Web3 primitives, that can be used as the foundational building blocks for complex digital asset strategies to reduce risk, generate rewards, securely on-chain. TruFin’s second product, TruStake Aptos, is an Aptos staking vault which provides access to APT liquid staking on the Aptos network. TruAPT is the liquid staking token users receive when they deposit APT into the TruStake vault. It is fungible asset standard like APT and has all the same basic functionality. As soon as a user deposits APT on the TruStake smart contract, they receive newly minted TruAPT, based on the exchange rate at the time of staking. As APT staking rewards accrue, the value of TruAPT increases (with reference to APT). - Users have have the ability to stake their APT through TruFin’s [dApp](https://app.trufin.io/). - When a user stakes with TruFin, they will mint a new liquid token — TruAPT. - Rewards are restaked automatically, giving an uplift in APY from the compounding effect.
