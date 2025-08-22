Lisätietoja TROLLICTO-rahakkeesta

TROLLI CTO-logo

TROLLI CTO – hinta (TROLLICTO)

Ei listattu

1TROLLICTO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen TROLLI CTO (TROLLICTO) -hintakaavio
TROLLI CTO (TROLLICTO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+4.58%

+0.92%

-3.47%

-3.47%

TROLLI CTO (TROLLICTO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana TROLLICTO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TROLLICTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TROLLICTO on muuttunut +4.58% viimeisen tunnin aikana, +0.92% 24 tunnin aikana ja -3.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TROLLI CTO (TROLLICTO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 24.02K
$ 24.02K$ 24.02K

--
----

$ 24.02K
$ 24.02K$ 24.02K

919.04M
919.04M 919.04M

919,037,310.729764
919,037,310.729764 919,037,310.729764

TROLLI CTO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.02K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TROLLICTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 919.04M ja sen kokonaistarjonta on 919037310.729764. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.02K.

TROLLI CTO (TROLLICTO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TROLLI CTO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TROLLI CTO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana TROLLI CTO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana TROLLI CTO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.92%
30 päivää$ 0-3.55%
60 päivää$ 0+35.34%
90 päivää$ 0--

Mikä on TROLLI CTO (TROLLICTO)

$TROLLICTO is a community owned token that was created after 6ix9ine scammed his fans with his original coin. You can invest with confidence knowing that we're fully audited & doxxed/KYC'd so you won't have to worry about falling victim to another rugpull or scam. We are the only official TROLLI token. Don't trust any other links or sites. Now let's run this up as a community & make back what was lost plus more! 0/0 Buy/Sell Tax 8% of the Supply has been Burned - We are fully audited & doxxed/KYC'd. Let's run this up!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TROLLI CTO (TROLLICTO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

TROLLI CTO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TROLLI CTO (TROLLICTO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TROLLI CTO (TROLLICTO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TROLLI CTO-rahakkeelle.

Tarkista TROLLI CTO-rahakkeen hintaennuste nyt!

TROLLICTO paikallisiin valuuttoihin

TROLLI CTO (TROLLICTO) -rahakkeen tokenomiikka

TROLLI CTO (TROLLICTO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TROLLICTO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TROLLI CTO (TROLLICTO)”

Paljonko TROLLI CTO (TROLLICTO) on arvoltaan tänään?
TROLLICTO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TROLLICTO-USD-parin nykyinen hinta?
TROLLICTO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TROLLI CTO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TROLLICTO markkina-arvo on $ 24.02K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TROLLICTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TROLLICTO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 919.04M USD.
Mikä oli TROLLICTO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TROLLICTO saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli TROLLICTO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TROLLICTO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TROLLICTO-rahakkeen treidausvolyymi?
TROLLICTO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TROLLICTO tänä vuonna korkeammalle?
TROLLICTO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TROLLICTO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
TROLLI CTO (TROLLICTO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

