Triad – hinta (TRD)

1TRD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0296983
$0.0296983$0.0296983
+2.70%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Triad (TRD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:54:01 (UTC+8)

Triad (TRD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02816938
$ 0.02816938$ 0.02816938
24 h:n matalin
$ 0.02996704
$ 0.02996704$ 0.02996704
24 h:n korkein

$ 0.02816938
$ 0.02816938$ 0.02816938

$ 0.02996704
$ 0.02996704$ 0.02996704

$ 0.295176
$ 0.295176$ 0.295176

$ 0.02788908
$ 0.02788908$ 0.02788908

-0.42%

+2.72%

-9.49%

-9.49%

Triad (TRD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0296983. Viimeisen 24 tunnin aikana TRD on vaihdellut alimmillaan $ 0.02816938 ja korkeimmillaan $ 0.02996704 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.295176, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02788908.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TRD on muuttunut -0.42% viimeisen tunnin aikana, +2.72% 24 tunnin aikana ja -9.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Triad (TRD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 335.48K
$ 335.48K$ 335.48K

--
----

$ 520.54K
$ 520.54K$ 520.54K

11.30M
11.30M 11.30M

17,527,690.254672
17,527,690.254672 17,527,690.254672

Triad-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 335.48K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.30M ja sen kokonaistarjonta on 17527690.254672. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 520.54K.

Triad (TRD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Triad – USD -hinta muuttui $ +0.00078602.
Viimeisten 30 päivän aikana Triad – USD -hinnan muutos oli $ -0.0042502959.
Viimeisten 60 päivän aikana Triad – USD -hinnan muutos oli $ -0.0111880861.
Viimeisten 90 päivän aikana Triad – USD -hinnan muutos oli $ -0.02828489886460279.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00078602+2.72%
30 päivää$ -0.0042502959-14.31%
60 päivää$ -0.0111880861-37.67%
90 päivää$ -0.02828489886460279-48.78%

Mikä on Triad (TRD)

Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Triad-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Triad (TRD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Triad (TRD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Triad-rahakkeelle.

Tarkista Triad-rahakkeen hintaennuste nyt!

TRD paikallisiin valuuttoihin

Triad (TRD) -rahakkeen tokenomiikka

Triad (TRD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Triad (TRD)”

Paljonko Triad (TRD) on arvoltaan tänään?
TRD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0296983 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TRD-USD-parin nykyinen hinta?
TRD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0296983. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Triad-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TRD markkina-arvo on $ 335.48K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TRD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.30M USD.
Mikä oli TRD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TRD saavutti ATH-hinnaksi 0.295176 USD.
Mikä oli TRD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TRD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02788908 USD.
Mikä on TRD-rahakkeen treidausvolyymi?
TRD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TRD tänä vuonna korkeammalle?
TRD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TRD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:54:01 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.