Treehouse ETH (TETH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Treehouse ETH (TETH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Treehouse ETH (TETH) -rahakkeen tiedot

tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS).

Virallinen verkkosivusto:
https://www.treehouse.finance/
Valkoinen paperi:
https://www.treehouse.finance/tAsset_Whitepaper.pdf

Treehouse ETH (TETH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Treehouse ETH (TETH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 429.72M
Kokonaistarjonta:
$ 74.26K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 74.26K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 429.72M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 5,893.7
Kaikkien aikojen alin:
$ 1,683.91
Nykyinen hinta:
$ 5,786.56
Treehouse ETH (TETH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Treehouse ETH (TETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TETH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TETH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TETH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TETH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TETH-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TETH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TETH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.