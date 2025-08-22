Lisätietoja TRDG-rahakkeesta

TRDG-rahakkeen hintatiedot

TRDG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TRDG-rahakkeen tokenomiikka

TRDG-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

TRDGtoken-logo

TRDGtoken – hinta (TRDG)

Ei listattu

1TRDG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen TRDGtoken (TRDG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:49:33 (UTC+8)

TRDGtoken (TRDG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-0.88%

-0.75%

-0.75%

TRDGtoken (TRDG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana TRDG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRDG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TRDG on muuttunut -0.45% viimeisen tunnin aikana, -0.88% 24 tunnin aikana ja -0.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TRDGtoken (TRDG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 228.77K
$ 228.77K$ 228.77K

--
----

$ 719.45K
$ 719.45K$ 719.45K

31,798.36T
31,798.36T 31,798.36T

1.0e+17
1.0e+17 1.0e+17

TRDGtoken-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 228.77K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TRDG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 31,798.36T ja sen kokonaistarjonta on 1.0e+17. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 719.45K.

TRDGtoken (TRDG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TRDGtoken – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TRDGtoken – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana TRDGtoken – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana TRDGtoken – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.88%
30 päivää$ 0+4.81%
60 päivää$ 0+33.63%
90 päivää$ 0--

Mikä on TRDGtoken (TRDG)

$TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles! $TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks. $TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed. Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TRDGtoken (TRDG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

TRDGtoken-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TRDGtoken (TRDG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TRDGtoken (TRDG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TRDGtoken-rahakkeelle.

Tarkista TRDGtoken-rahakkeen hintaennuste nyt!

TRDG paikallisiin valuuttoihin

TRDGtoken (TRDG) -rahakkeen tokenomiikka

TRDGtoken (TRDG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRDG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TRDGtoken (TRDG)”

Paljonko TRDGtoken (TRDG) on arvoltaan tänään?
TRDG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TRDG-USD-parin nykyinen hinta?
TRDG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TRDGtoken-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TRDG markkina-arvo on $ 228.77K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TRDG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TRDG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 31,798.36T USD.
Mikä oli TRDG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TRDG saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli TRDG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TRDG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TRDG-rahakkeen treidausvolyymi?
TRDG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TRDG tänä vuonna korkeammalle?
TRDG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TRDG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:49:33 (UTC+8)

TRDGtoken (TRDG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.