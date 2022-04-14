Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) -rahakkeen tiedot

From sea to shining sea, I'm setting out to break the solo record for the fastest time to get to all 50 states, set by Barry Stiefel, at 199 hours, live only on Pump.Fun. All info is on the X. We are starting in Vermont and ending in Hawaii.

Virallinen verkkosivusto:
https://pump.fun/coin/4Fr2LL7tJ52Y6a8g63nHzNqWDjy9Te1H55m8rrX7pump

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.00K
Kokonaistarjonta:
$ 997.50M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 997.50M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 11.00K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Traveling To All 50 States LIVE (50STATES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä 50STATES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 50STATES-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät 50STATES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu 50STATES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

50STATES-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne 50STATES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? 50STATES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.