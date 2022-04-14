TrancheVest (TRANCHE) -rahakkeen tokenomiikka
TrancheVest (TRANCHE) -rahakkeen tiedot
TrancheVest is an advanced crypto investment platform that leverages AI agents and risk-based portfolio allocation to provide automated investments across different risk profiles. The system utilizes a multi-layered architecture integrating several cutting-edge technologies to deliver personalized investment strategies based on user preferences and market conditions.
The core innovation of TrancheVest lies in its use of specialized agents working together to analyze market sentiment, assess user risk tolerance, and execute trades through various DeFi protocols. The platform offers three distinct investment tranches (Green, Blue, and Growth) corresponding to different risk levels, allowing users to diversify their crypto investments according to their risk appetite.
TrancheVest (TRANCHE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu TrancheVest (TRANCHE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
TrancheVest (TRANCHE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
TrancheVest (TRANCHE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä TRANCHE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRANCHE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät TRANCHE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRANCHE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.