TrancheVest (TRANCHE) -rahakkeen tokenomiikka

TrancheVest (TRANCHE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu TrancheVest (TRANCHE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

TrancheVest (TRANCHE) -rahakkeen tiedot

TrancheVest is an advanced crypto investment platform that leverages AI agents and risk-based portfolio allocation to provide automated investments across different risk profiles. The system utilizes a multi-layered architecture integrating several cutting-edge technologies to deliver personalized investment strategies based on user preferences and market conditions.

The core innovation of TrancheVest lies in its use of specialized agents working together to analyze market sentiment, assess user risk tolerance, and execute trades through various DeFi protocols. The platform offers three distinct investment tranches (Green, Blue, and Growth) corresponding to different risk levels, allowing users to diversify their crypto investments according to their risk appetite.

Virallinen verkkosivusto:
https://tranchevest.com/

TrancheVest (TRANCHE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu TrancheVest (TRANCHE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 38.73K
$ 38.73K$ 38.73K
Kokonaistarjonta:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 38.73K
$ 38.73K$ 38.73K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
$ 0$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

TrancheVest (TRANCHE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

TrancheVest (TRANCHE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TRANCHE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRANCHE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TRANCHE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRANCHE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TRANCHE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TRANCHE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TRANCHE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.