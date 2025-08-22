Lisätietoja SLICE-rahakkeesta

SLICE-rahakkeen hintatiedot

SLICE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SLICE-rahakkeen tokenomiikka

SLICE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Tranche Finance-logo

Tranche Finance – hinta (SLICE)

Ei listattu

1SLICE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.04936767
$0.04936767$0.04936767
+1.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Tranche Finance (SLICE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:13:51 (UTC+8)

Tranche Finance (SLICE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04831537
$ 0.04831537$ 0.04831537
24 h:n matalin
$ 0.051173
$ 0.051173$ 0.051173
24 h:n korkein

$ 0.04831537
$ 0.04831537$ 0.04831537

$ 0.051173
$ 0.051173$ 0.051173

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0.01832946
$ 0.01832946$ 0.01832946

+0.06%

+1.07%

-3.77%

-3.77%

Tranche Finance (SLICE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04936767. Viimeisen 24 tunnin aikana SLICE on vaihdellut alimmillaan $ 0.04831537 ja korkeimmillaan $ 0.051173 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SLICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.79, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01832946.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SLICE on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, +1.07% 24 tunnin aikana ja -3.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tranche Finance (SLICE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 859.76K
$ 859.76K$ 859.76K

--
----

$ 987.14K
$ 987.14K$ 987.14K

17.42M
17.42M 17.42M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Tranche Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 859.76K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SLICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.42M ja sen kokonaistarjonta on 20000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 987.14K.

Tranche Finance (SLICE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Tranche Finance – USD -hinta muuttui $ +0.00052304.
Viimeisten 30 päivän aikana Tranche Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0079141015.
Viimeisten 60 päivän aikana Tranche Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0320644547.
Viimeisten 90 päivän aikana Tranche Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.020745148761815336.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00052304+1.07%
30 päivää$ +0.0079141015+16.03%
60 päivää$ +0.0320644547+64.95%
90 päivää$ +0.020745148761815336+72.48%

Mikä on Tranche Finance (SLICE)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Tranche Finance (SLICE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Tranche Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tranche Finance (SLICE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tranche Finance (SLICE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tranche Finance-rahakkeelle.

Tarkista Tranche Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

SLICE paikallisiin valuuttoihin

Tranche Finance (SLICE) -rahakkeen tokenomiikka

Tranche Finance (SLICE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SLICE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tranche Finance (SLICE)”

Paljonko Tranche Finance (SLICE) on arvoltaan tänään?
SLICE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04936767 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SLICE-USD-parin nykyinen hinta?
SLICE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04936767. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tranche Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SLICE markkina-arvo on $ 859.76K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SLICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SLICE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.42M USD.
Mikä oli SLICE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SLICE saavutti ATH-hinnaksi 1.79 USD.
Mikä oli SLICE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SLICE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01832946 USD.
Mikä on SLICE-rahakkeen treidausvolyymi?
SLICE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SLICE tänä vuonna korkeammalle?
SLICE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SLICE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:13:51 (UTC+8)

Tranche Finance (SLICE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.