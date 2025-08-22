Lisätietoja TRKX-rahakkeesta

Trakx – hinta (TRKX)

1TRKX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00180485
$0.00180485$0.00180485
+88.10%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Trakx (TRKX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:13:42 (UTC+8)

Trakx (TRKX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0.00211971
$ 0.00211971$ 0.00211971
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00211971
$ 0.00211971$ 0.00211971

$ 0.056939
$ 0.056939$ 0.056939

$ 0
$ 0$ 0

-5.27%

+87.87%

+84.26%

+84.26%

Trakx (TRKX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00180229. Viimeisen 24 tunnin aikana TRKX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0.00211971 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRKX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.056939, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TRKX on muuttunut -5.27% viimeisen tunnin aikana, +87.87% 24 tunnin aikana ja +84.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Trakx (TRKX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

--
----

$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M

714.38M
714.38M 714.38M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trakx-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TRKX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 714.38M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.80M.

Trakx (TRKX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Trakx – USD -hinta muuttui $ +0.00084296.
Viimeisten 30 päivän aikana Trakx – USD -hinnan muutos oli $ +0.0022087157.
Viimeisten 60 päivän aikana Trakx – USD -hinnan muutos oli $ +0.0030389208.
Viimeisten 90 päivän aikana Trakx – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010233696794244632.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00084296+87.87%
30 päivää$ +0.0022087157+122.55%
60 päivää$ +0.0030389208+168.61%
90 päivää$ +0.0010233696794244632+131.38%

Mikä on Trakx (TRKX)

Trakx is a crypto-index trading platform that provides the widest selection of thematic and smart beta crypto indices. The proprietary algorithms automatically weigh and rebalance the baskets based on predefined rules, ensuring sound risk management, ease of use, and passive strategies. It integrates multi-factor authentication, cold storage, and institutional-grade APIs. Through our trading platform, we offer thematic Crypto Tradable Indices (CTIs) and customised solutions, providing sophisticated investors a high degree of compliance, custody and liquidity. Trakx is registered with the French regulator (AMF).

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Trakx-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Trakx (TRKX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Trakx (TRKX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Trakx-rahakkeelle.

Tarkista Trakx-rahakkeen hintaennuste nyt!

TRKX paikallisiin valuuttoihin

Trakx (TRKX) -rahakkeen tokenomiikka

Trakx (TRKX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRKX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Trakx (TRKX)”

Paljonko Trakx (TRKX) on arvoltaan tänään?
TRKX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00180229 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TRKX-USD-parin nykyinen hinta?
TRKX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00180229. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Trakx-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TRKX markkina-arvo on $ 1.29M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TRKX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TRKX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 714.38M USD.
Mikä oli TRKX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TRKX saavutti ATH-hinnaksi 0.056939 USD.
Mikä oli TRKX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TRKX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TRKX-rahakkeen treidausvolyymi?
TRKX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TRKX tänä vuonna korkeammalle?
TRKX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TRKX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.