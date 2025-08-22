Lisätietoja PC0000031-rahakkeesta

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN-logo

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN – hinta (PC0000031)

Ei listattu

1PC0000031 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) -hintakaavio
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h:n matalin
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h:n korkein

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 189,500,000
$ 189,500,000$ 189,500,000

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1. Viimeisen 24 tunnin aikana PC0000031 on vaihdellut alimmillaan $ 1.0 ja korkeimmillaan $ 1.0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PC0000031-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 189,500,000, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PC0000031 on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) -rahakkeen markkinatiedot

$ 189.50M
$ 189.50M$ 189.50M

--
----

$ 189.50M
$ 189.50M$ 189.50M

189.50M
189.50M 189.50M

189,500,000.0
189,500,000.0 189,500,000.0

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 189.50M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PC0000031-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 189.50M ja sen kokonaistarjonta on 189500000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 189.50M.

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Tradable NA Rent Financing Platform SSTN – USD -hinta muuttui $ 0.0.
Viimeisten 30 päivän aikana Tradable NA Rent Financing Platform SSTN – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 60 päivän aikana Tradable NA Rent Financing Platform SSTN – USD -hinnan muutos oli $ 0.0000000000.
Viimeisten 90 päivän aikana Tradable NA Rent Financing Platform SSTN – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0.00.00%
30 päivää$ 0.00000000000.00%
60 päivää$ 0.00000000000.00%
90 päivää$ 0--

Mikä on Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tradable NA Rent Financing Platform SSTN-rahakkeelle.

Tarkista Tradable NA Rent Financing Platform SSTN-rahakkeen hintaennuste nyt!

PC0000031 paikallisiin valuuttoihin

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) -rahakkeen tokenomiikka

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PC0000031-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)”

Paljonko Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) on arvoltaan tänään?
PC0000031-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PC0000031-USD-parin nykyinen hinta?
PC0000031 -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tradable NA Rent Financing Platform SSTN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PC0000031 markkina-arvo on $ 189.50M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PC0000031-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PC0000031-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 189.50M USD.
Mikä oli PC0000031-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PC0000031 saavutti ATH-hinnaksi 189,500,000 USD.
Mikä oli PC0000031-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PC0000031-rahakkeen ATL-hinta oli 1.0 USD.
Mikä on PC0000031-rahakkeen treidausvolyymi?
PC0000031-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PC0000031 tänä vuonna korkeammalle?
PC0000031 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PC0000031-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
