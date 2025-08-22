TracyAI by Virtuals – hinta (TRACY)
-6.21%
-7.77%
-7.77%
TracyAI by Virtuals (TRACY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana TRACY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRACY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01783344, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TRACY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -6.21% 24 tunnin aikana ja -7.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TracyAI by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 95.38K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TRACY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 639.31M ja sen kokonaistarjonta on 999998255.137758. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 149.19K.
Tämän päivän aikana TracyAI by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TracyAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana TracyAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana TracyAI by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-6.21%
|30 päivää
|$ 0
|-78.47%
|60 päivää
|$ 0
|-82.73%
|90 päivää
|$ 0
|--
TracyAI is an advanced artificial intelligence platform that transforms sports analytics and commentary, developed under the leadership of NBA Champion Tristan Thompson and successfully showcased at NBA All-Star Weekend 2025 to over 450 industry leaders including NBA executives, All-Star Darius Garland, and ESPN's Malika Andrews. The platform's rollout includes three distinct products: a free Twitter bot for basic analytics, a token-gated Terminal for advanced analysis, and a groundbreaking 3D sports commentary model. At its core, TracyAI consists of two primary components: a sophisticated 3D sports commentary system and a comprehensive analytics platform. The commentary system provides real-time, interactive analysis during live games, supporting multiple languages and enabling personalized insights for users across different social media platforms. The analytics platform processes extensive NBA statistical data, delivering real-time analysis of both individual and team performance that was previously only available to professional teams and analysts. Built on the Virtuals Protocol ecosystem and utilizing the G.A.M.E. framework, TracyAI integrates seamlessly with professional sports data analytics systems and major broadcasting networks, including ESPN. The platform is supported by a team of experienced AI engineers and developers from leading tech companies, working alongside NBA data analytics professionals to ensure enterprise-grade quality and reliability. Through this comprehensive system, TracyAI bridges the gap between professional-level sports analysis and public accessibility, creating a new standard for sports engagement and understanding.
TracyAI by Virtuals (TRACY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRACY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
