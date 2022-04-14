Trackgood AI (TRAI) -rahakkeen tokenomiikka
Trackgood AI (TRAI) -rahakkeen tiedot
In today's global landscape, sustainability and transparency are paramount. Consumers are increasingly aware of the environmental and social impacts of their purchases, demanding ethical operations and verifiable information from brands. Yet, according to 2023 reports by Deloitte and PwC, while 80% of consumers prefer brands with supply chain transparency1 , only 23% of global companies can confidently trace their products from source to shelf2 . Simultaneously, stricter laws are being enforced worldwide, requiring businesses to ensure transparency, traceability, and sustainability. Brands struggle to meet these standards due to a lack of effective tools, hindering their ability to communicate sustainability efforts to consumers. These gaps underscore the urgent need for innovative solutions that align consumer expectations with corporate capabilities. Trackgood emerges as a pioneering platform transforming how brands and consumers interact with Environmental, Social, and Governance (ESG) data. By leveraging cutting-edge technologies like artificial intelligence (AI), blockchain, and gamification, Trackgood empowers brands to transparently showcase their sustainability efforts and enables consumers to make informed, ethical purchasing decisions. Central to this initiative is the development of the world's leading ESG Large Language Model (LLM)—an AI trained on extensive ESG data from public sources, users, and brands. This LLM powers our AI agent, Traicy, who embodies a passion for sustainability and facilitates real-time engagement between brands and eco-conscious consumers. The native token, $TRAI, fuels this ecosystem by incentivizing sustainable practices and rewarding contributions from both brands and consumers. Together, Trackgood, Traicy, and $TRAI bridge gaps in supply chain transparency and consumer engagement while building the world's most comprehensive ESG knowledge base through our LLM, paving the way for a more sustainable and accountable future.
Trackgood AI (TRAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Trackgood AI (TRAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Trackgood AI (TRAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Trackgood AI (TRAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä TRAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TRAI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät TRAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TRAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
