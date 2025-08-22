Trackgood AI – hinta (TRAI)
-0.35%
+0.89%
-3.20%
-3.20%
Trackgood AI (TRAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana TRAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00338039, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TRAI on muuttunut -0.35% viimeisen tunnin aikana, +0.89% 24 tunnin aikana ja -3.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Trackgood AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 320.30K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TRAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 320.30K.
Tämän päivän aikana Trackgood AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Trackgood AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Trackgood AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Trackgood AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.89%
|30 päivää
|$ 0
|-34.00%
|60 päivää
|$ 0
|+6.10%
|90 päivää
|$ 0
|--
In today's global landscape, sustainability and transparency are paramount. Consumers are increasingly aware of the environmental and social impacts of their purchases, demanding ethical operations and verifiable information from brands. Yet, according to 2023 reports by Deloitte and PwC, while 80% of consumers prefer brands with supply chain transparency1 , only 23% of global companies can confidently trace their products from source to shelf2 . Simultaneously, stricter laws are being enforced worldwide, requiring businesses to ensure transparency, traceability, and sustainability. Brands struggle to meet these standards due to a lack of effective tools, hindering their ability to communicate sustainability efforts to consumers. These gaps underscore the urgent need for innovative solutions that align consumer expectations with corporate capabilities. Trackgood emerges as a pioneering platform transforming how brands and consumers interact with Environmental, Social, and Governance (ESG) data. By leveraging cutting-edge technologies like artificial intelligence (AI), blockchain, and gamification, Trackgood empowers brands to transparently showcase their sustainability efforts and enables consumers to make informed, ethical purchasing decisions. Central to this initiative is the development of the world's leading ESG Large Language Model (LLM)—an AI trained on extensive ESG data from public sources, users, and brands. This LLM powers our AI agent, Traicy, who embodies a passion for sustainability and facilitates real-time engagement between brands and eco-conscious consumers. The native token, $TRAI, fuels this ecosystem by incentivizing sustainable practices and rewarding contributions from both brands and consumers. Together, Trackgood, Traicy, and $TRAI bridge gaps in supply chain transparency and consumer engagement while building the world's most comprehensive ESG knowledge base through our LLM, paving the way for a more sustainable and accountable future.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Trackgood AI (TRAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Trackgood AI (TRAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Trackgood AI-rahakkeelle.
Tarkista Trackgood AI-rahakkeen hintaennuste nyt!
Trackgood AI (TRAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.