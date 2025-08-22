Lisätietoja TOAI-rahakkeesta

Traceon AI – hinta (TOAI)

1TOAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00824622
$0.00824622$0.00824622
-1.50%1D
USD
Reaaliaikainen Traceon AI (TOAI) -hintakaavio
Traceon AI (TOAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00812438
24 h:n matalin
$ 0.00840693
24 h:n korkein

$ 0.00812438
$ 0.00840693
$ 0.296402
$ 0.00613895
-0.43%

-1.58%

-1.37%

-1.37%

Traceon AI (TOAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00824622. Viimeisen 24 tunnin aikana TOAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00812438 ja korkeimmillaan $ 0.00840693 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TOAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.296402, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00613895.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TOAI on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, -1.58% 24 tunnin aikana ja -1.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Traceon AI (TOAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 82.46K
--
$ 82.46K
10.00M
10,000,000.0
Traceon AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 82.46K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TOAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 82.46K.

Traceon AI (TOAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Traceon AI – USD -hinta muuttui $ -0.000132419025089918.
Viimeisten 30 päivän aikana Traceon AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0045284372.
Viimeisten 60 päivän aikana Traceon AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0076429331.
Viimeisten 90 päivän aikana Traceon AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.012365218883472298.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000132419025089918-1.58%
30 päivää$ -0.0045284372-54.91%
60 päivää$ -0.0076429331-92.68%
90 päivää$ -0.012365218883472298-59.99%

Mikä on Traceon AI (TOAI)

Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Traceon AI (TOAI) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Traceon AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Traceon AI (TOAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Traceon AI (TOAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Traceon AI-rahakkeelle.

Tarkista Traceon AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

TOAI paikallisiin valuuttoihin

Traceon AI (TOAI) -rahakkeen tokenomiikka

Traceon AI (TOAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TOAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Traceon AI (TOAI)”

Paljonko Traceon AI (TOAI) on arvoltaan tänään?
TOAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00824622 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TOAI-USD-parin nykyinen hinta?
TOAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00824622. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Traceon AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TOAI markkina-arvo on $ 82.46K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TOAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TOAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00M USD.
Mikä oli TOAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TOAI saavutti ATH-hinnaksi 0.296402 USD.
Mikä oli TOAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TOAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00613895 USD.
Mikä on TOAI-rahakkeen treidausvolyymi?
TOAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TOAI tänä vuonna korkeammalle?
TOAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TOAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.