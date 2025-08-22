Lisätietoja TAPT-rahakkeesta

Tortuga Staked Aptos-logo

Tortuga Staked Aptos – hinta (TAPT)

Ei listattu

1TAPT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$5.25
$5.25$5.25
-1.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Tortuga Staked Aptos (TAPT) -hintakaavio
Tortuga Staked Aptos (TAPT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 5.18
$ 5.18$ 5.18
24 h:n matalin
$ 5.33
$ 5.33$ 5.33
24 h:n korkein

$ 5.18
$ 5.18$ 5.18

$ 5.33
$ 5.33$ 5.33

$ 38.0
$ 38.0$ 38.0

$ 2.69
$ 2.69$ 2.69

-0.16%

-1.10%

-7.76%

-7.76%

Tortuga Staked Aptos (TAPT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $5.25. Viimeisen 24 tunnin aikana TAPT on vaihdellut alimmillaan $ 5.18 ja korkeimmillaan $ 5.33 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TAPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 38.0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.69.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TAPT on muuttunut -0.16% viimeisen tunnin aikana, -1.10% 24 tunnin aikana ja -7.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 96.87K
$ 96.87K$ 96.87K

--
----

$ 96.87K
$ 96.87K$ 96.87K

18.33K
18.33K 18.33K

18,334.87729858
18,334.87729858 18,334.87729858

Tortuga Staked Aptos-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 96.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.33K ja sen kokonaistarjonta on 18334.87729858. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 96.87K.

Tortuga Staked Aptos (TAPT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Tortuga Staked Aptos – USD -hinta muuttui $ -0.058555667276822.
Viimeisten 30 päivän aikana Tortuga Staked Aptos – USD -hinnan muutos oli $ -0.9412620000.
Viimeisten 60 päivän aikana Tortuga Staked Aptos – USD -hinnan muutos oli $ +0.7258377000.
Viimeisten 90 päivän aikana Tortuga Staked Aptos – USD -hinnan muutos oli $ -1.00055430080916.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.058555667276822-1.10%
30 päivää$ -0.9412620000-17.92%
60 päivää$ +0.7258377000+13.83%
90 päivää$ -1.00055430080916-16.00%

Mikä on Tortuga Staked Aptos (TAPT)

Tortuga Finance: -enables anyone to stake on Aptos, even if you don't have 1 million APT -allows you to stake with one click -enables stakers to stay staked while participating in DeFi As you hold tAPT, more rewards will accrue to the protocol. Later, trading out of tAPT or unstaking your tAPT will return some rewards earned through staking.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Tortuga Staked Aptos (TAPT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Tortuga Staked Aptos-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tortuga Staked Aptos (TAPT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tortuga Staked Aptos (TAPT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tortuga Staked Aptos-rahakkeelle.

Tarkista Tortuga Staked Aptos-rahakkeen hintaennuste nyt!

TAPT paikallisiin valuuttoihin

Tortuga Staked Aptos (TAPT) -rahakkeen tokenomiikka

Tortuga Staked Aptos (TAPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAPT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tortuga Staked Aptos (TAPT)”

Paljonko Tortuga Staked Aptos (TAPT) on arvoltaan tänään?
TAPT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 5.25 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TAPT-USD-parin nykyinen hinta?
TAPT -USD-parin nykyinen hinta on $ 5.25. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tortuga Staked Aptos-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TAPT markkina-arvo on $ 96.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TAPT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.33K USD.
Mikä oli TAPT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TAPT saavutti ATH-hinnaksi 38.0 USD.
Mikä oli TAPT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TAPT-rahakkeen ATL-hinta oli 2.69 USD.
Mikä on TAPT-rahakkeen treidausvolyymi?
TAPT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TAPT tänä vuonna korkeammalle?
TAPT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TAPT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Tortuga Staked Aptos (TAPT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

