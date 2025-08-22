Lisätietoja TORA-rahakkeesta

TORA NEKO-logo

TORA NEKO – hinta (TORA)

Ei listattu

1TORA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00032816
$0.00032816$0.00032816
-33.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen TORA NEKO (TORA) -hintakaavio
TORA NEKO (TORA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02855826
$ 0.02855826$ 0.02855826

$ 0
$ 0$ 0

+2.44%

-31.64%

-37.96%

-37.96%

TORA NEKO (TORA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana TORA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TORA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02855826, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TORA on muuttunut +2.44% viimeisen tunnin aikana, -31.64% 24 tunnin aikana ja -37.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TORA NEKO (TORA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 32.82K
$ 32.82K$ 32.82K

--
----

$ 32.82K
$ 32.82K$ 32.82K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

TORA NEKO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TORA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.82K.

TORA NEKO (TORA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TORA NEKO – USD -hinta muuttui $ -0.000155121624625872.
Viimeisten 30 päivän aikana TORA NEKO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana TORA NEKO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana TORA NEKO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000155121624625872-31.64%
30 päivää$ 0-0.29%
60 päivää$ 0-2.86%
90 päivää$ 0--

Mikä on TORA NEKO (TORA)

Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TORA NEKO (TORA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

TORA NEKO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TORA NEKO (TORA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TORA NEKO (TORA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TORA NEKO-rahakkeelle.

Tarkista TORA NEKO-rahakkeen hintaennuste nyt!

TORA paikallisiin valuuttoihin

TORA NEKO (TORA) -rahakkeen tokenomiikka

TORA NEKO (TORA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TORA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TORA NEKO (TORA)”

Paljonko TORA NEKO (TORA) on arvoltaan tänään?
TORA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TORA-USD-parin nykyinen hinta?
TORA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TORA NEKO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TORA markkina-arvo on $ 32.82K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TORA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TORA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli TORA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TORA saavutti ATH-hinnaksi 0.02855826 USD.
Mikä oli TORA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TORA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TORA-rahakkeen treidausvolyymi?
TORA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TORA tänä vuonna korkeammalle?
TORA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TORA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.