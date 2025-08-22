Lisätietoja SHIP-rahakkeesta

SHIP-rahakkeen hintatiedot

SHIP-rahakkeen valkoinen paperi

SHIP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SHIP-rahakkeen tokenomiikka

SHIP-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Ton Ship-logo

Ton Ship – hinta (SHIP)

Ei listattu

1SHIP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Ton Ship (SHIP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:12:58 (UTC+8)

Ton Ship (SHIP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.26%

-3.63%

-3.63%

Ton Ship (SHIP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHIP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHIP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SHIP on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -3.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ton Ship (SHIP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 66.19K
$ 66.19K$ 66.19K

--
----

$ 72.17K
$ 72.17K$ 72.17K

90.55B
90.55B 90.55B

98,737,802,633.31038
98,737,802,633.31038 98,737,802,633.31038

Ton Ship-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 66.19K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 90.55B ja sen kokonaistarjonta on 98737802633.31038. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 72.17K.

Ton Ship (SHIP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ton Ship – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ton Ship – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Ton Ship – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Ton Ship – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.26%
30 päivää$ 0-7.20%
60 päivää$ 0+19.59%
90 päivää$ 0--

Mikä on Ton Ship (SHIP)

TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ton Ship-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ton Ship (SHIP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ton Ship (SHIP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ton Ship-rahakkeelle.

Tarkista Ton Ship-rahakkeen hintaennuste nyt!

SHIP paikallisiin valuuttoihin

Ton Ship (SHIP) -rahakkeen tokenomiikka

Ton Ship (SHIP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SHIP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ton Ship (SHIP)”

Paljonko Ton Ship (SHIP) on arvoltaan tänään?
SHIP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SHIP-USD-parin nykyinen hinta?
SHIP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ton Ship-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SHIP markkina-arvo on $ 66.19K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SHIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SHIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 90.55B USD.
Mikä oli SHIP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SHIP saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli SHIP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SHIP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SHIP-rahakkeen treidausvolyymi?
SHIP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SHIP tänä vuonna korkeammalle?
SHIP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SHIP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:12:58 (UTC+8)

Ton Ship (SHIP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.