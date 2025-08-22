Lisätietoja FISH-rahakkeesta

FISH-rahakkeen hintatiedot

FISH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

FISH-rahakkeen tokenomiikka

FISH-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

TON FISH MEMECOIN-logo

TON FISH MEMECOIN – hinta (FISH)

Ei listattu

1FISH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+6,10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen TON FISH MEMECOIN (FISH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:53:01 (UTC+8)

TON FISH MEMECOIN (FISH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,92%

+6,12%

+8,63%

+8,63%

TON FISH MEMECOIN (FISH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana FISH on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FISH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FISH on muuttunut -0,92% viimeisen tunnin aikana, +6,12% 24 tunnin aikana ja +8,63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TON FISH MEMECOIN (FISH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2,54M
$ 2,54M$ 2,54M

--
----

$ 3,46M
$ 3,46M$ 3,46M

300,79T
300,79T 300,79T

408 623 396 192 182,06
408 623 396 192 182,06 408 623 396 192 182,06

TON FISH MEMECOIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2,54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FISH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 300,79T ja sen kokonaistarjonta on 408623396192182.06. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3,46M.

TON FISH MEMECOIN (FISH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TON FISH MEMECOIN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TON FISH MEMECOIN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana TON FISH MEMECOIN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana TON FISH MEMECOIN – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6,12%
30 päivää$ 0+131,05%
60 päivää$ 0+180,99%
90 päivää$ 0--

Mikä on TON FISH MEMECOIN (FISH)

TON FISH is Telegram's first social meme token. TON FISH aims to allow more people to enjoy Telegram and the TON ecosystem. Experience the TON ecosystem on Telegram!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TON FISH MEMECOIN (FISH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

TON FISH MEMECOIN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TON FISH MEMECOIN (FISH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TON FISH MEMECOIN (FISH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TON FISH MEMECOIN-rahakkeelle.

Tarkista TON FISH MEMECOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

FISH paikallisiin valuuttoihin

TON FISH MEMECOIN (FISH) -rahakkeen tokenomiikka

TON FISH MEMECOIN (FISH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FISH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TON FISH MEMECOIN (FISH)”

Paljonko TON FISH MEMECOIN (FISH) on arvoltaan tänään?
FISH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FISH-USD-parin nykyinen hinta?
FISH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TON FISH MEMECOIN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FISH markkina-arvo on $ 2,54M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FISH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FISH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 300,79T USD.
Mikä oli FISH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FISH saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli FISH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FISH-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on FISH-rahakkeen treidausvolyymi?
FISH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FISH tänä vuonna korkeammalle?
FISH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FISH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:53:01 (UTC+8)

TON FISH MEMECOIN (FISH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.