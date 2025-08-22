Lisätietoja TKP-rahakkeesta

TKP-rahakkeen hintatiedot

TKP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TKP-rahakkeen tokenomiikka

TKP-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

TOKPIE-logo

TOKPIE – hinta (TKP)

Ei listattu

1TKP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.767799
$0.767799$0.767799
-0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen TOKPIE (TKP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:24:32 (UTC+8)

TOKPIE (TKP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.754372
$ 0.754372$ 0.754372
24 h:n matalin
$ 0.779581
$ 0.779581$ 0.779581
24 h:n korkein

$ 0.754372
$ 0.754372$ 0.754372

$ 0.779581
$ 0.779581$ 0.779581

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-0.89%

-24.16%

-24.16%

TOKPIE (TKP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.767799. Viimeisen 24 tunnin aikana TKP on vaihdellut alimmillaan $ 0.754372 ja korkeimmillaan $ 0.779581 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TKP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.045, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TKP on muuttunut +0.52% viimeisen tunnin aikana, -0.89% 24 tunnin aikana ja -24.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TOKPIE (TKP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 60.85M
$ 60.85M$ 60.85M

--
----

$ 76.75M
$ 76.75M$ 76.75M

79.29M
79.29M 79.29M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

TOKPIE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 60.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TKP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 79.29M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 76.75M.

TOKPIE (TKP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TOKPIE – USD -hinta muuttui $ -0.0069607421453347.
Viimeisten 30 päivän aikana TOKPIE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0459675886.
Viimeisten 60 päivän aikana TOKPIE – USD -hinnan muutos oli $ +0.4410942295.
Viimeisten 90 päivän aikana TOKPIE – USD -hinnan muutos oli $ +0.2093900697058019.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0069607421453347-0.89%
30 päivää$ -0.0459675886-5.98%
60 päivää$ +0.4410942295+57.45%
90 päivää$ +0.2093900697058019+37.50%

Mikä on TOKPIE (TKP)

TOKPIE is the First Cryptocurrency Exchange Platform with BOUNTY STAKES TRADING service. Holders of the TOKPIE (TKP) token can get up to 500% discount on fees, regular airdrops from newly listed projects, up to 70% referral bonus, access to the bounty stakes depositing and trading, P2P loans with TKP pledged as collateral under 90% LTV, and income from TKP lending (staking). Also, TKP is accepted on Tokpie IEO Launchpad.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TOKPIE (TKP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

TOKPIE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TOKPIE (TKP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TOKPIE (TKP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TOKPIE-rahakkeelle.

Tarkista TOKPIE-rahakkeen hintaennuste nyt!

TKP paikallisiin valuuttoihin

TOKPIE (TKP) -rahakkeen tokenomiikka

TOKPIE (TKP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TKP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TOKPIE (TKP)”

Paljonko TOKPIE (TKP) on arvoltaan tänään?
TKP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.767799 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TKP-USD-parin nykyinen hinta?
TKP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.767799. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TOKPIE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TKP markkina-arvo on $ 60.85M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TKP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TKP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 79.29M USD.
Mikä oli TKP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TKP saavutti ATH-hinnaksi 1.045 USD.
Mikä oli TKP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TKP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TKP-rahakkeen treidausvolyymi?
TKP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TKP tänä vuonna korkeammalle?
TKP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TKP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:24:32 (UTC+8)

TOKPIE (TKP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.