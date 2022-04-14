Tokoin (TOKO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Tokoin (TOKO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Tokoin (TOKO) -rahakkeen tiedot

Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies.

At the heart of it all it’s our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation.

Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it’s NFT and as it’s utility and reward token.

Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it’s community

https://www.tokoin.io/
https://www.tokoin.io/whitepaper/Whitepaper.pdf?id=93463cf8ec8457c6c862

Tokoin (TOKO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Tokoin (TOKO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 364.73K
Kokonaistarjonta:
$ 2.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.87B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 389.89K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.177662
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.0001952
Tokoin (TOKO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Tokoin (TOKO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TOKO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TOKO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TOKO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TOKO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.