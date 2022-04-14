Tokito (TOKITO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Tokito (TOKITO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Tokito (TOKITO) -rahakkeen tiedot

Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences.

In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other.

Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay.

$TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls.

Virallinen verkkosivusto:
https://tokito.ai/

Tokito (TOKITO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Tokito (TOKITO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 41.61K

Kokonaistarjonta:
$ 991.64M

Kierrossa oleva tarjonta:
$ 440.69M

FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 93.62K

Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00788618

Kaikkien aikojen alin:
$ 0

Nykyinen hinta:
$ 0


Tokito (TOKITO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Tokito (TOKITO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TOKITO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TOKITO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TOKITO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TOKITO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TOKITO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TOKITO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TOKITO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.