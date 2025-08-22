Lisätietoja 7007-rahakkeesta

Reaaliaikainen Token 7007 (7007) -hintakaavio
Token 7007 (7007) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02272269
$ 0.02272269$ 0.02272269

$ 0
$ 0$ 0

Token 7007 (7007) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana 7007 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 7007-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02272269, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 7007 on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana.

Token 7007 (7007) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.55K
$ 5.55K$ 5.55K

$ 5.55K
$ 5.55K$ 5.55K

95.40M
95.40M 95.40M

95,398,742.193043
95,398,742.193043 95,398,742.193043

Token 7007-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.55K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 7007-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 95.40M ja sen kokonaistarjonta on 95398742.193043. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.55K.

Token 7007 (7007) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Token 7007 – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Token 7007 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Token 7007 – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Token 7007 – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-79.75%
60 päivää$ 0-98.72%
90 päivää$ 0--

Mikä on Token 7007 (7007)

Overview The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets. Problem AI democratizes content creation but faces significant challenges: No Copyright Protection: AI-generated works lack clear ownership, making them easy to copy and exploit. Training Data Disputes: Many AI models use unverified or unauthorized datasets, raising ethical concerns. Lack of Verifiability: Difficult to prove which AI model created a piece of content, making authenticity uncertain. Solution The 7007 Protocol introduces ERC-7007 to create a verifiable and tradeable standard for AI-generated content: Onchain Proof of AI Generations: Records AI outputs with opML proofs, ensuring verifiable authorship and provenance. Fair Monetization Framework: AI-generated content can be issued, owned, and traded like digital assets. Fully Onchain AIGC Ecosystem: Provides tools for asset issuance, verification, and transparent revenue distribution. Key Features Instant NFT Launches: Launch tradeable NFT collections instantly with AI-generated content (AIGC). Bonding Curve Technology: Enables dynamic pricing and immediate trading. ORA's Onchain AI Oracle: Enhances unpredictability/originality in AI-generated content (via random number generation). User-Friendly/Low Barrier To Entry: Anyone can create and trade AI-generated assets effortlessly. $7007 Token: The Native Trading Pair The $7007 token is the liquid backbone of the 7007 Protocol, serving as the native trading pair. The 7007 Protocol introduces the ERC-7007 standard, extending ERC-721 to empower AI-created artwork IP and enable instant creation of tradeable NFT collections. These collections trade dynamically on a bonding curve, mirroring the agility of memecoin markets.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Token 7007 (7007) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Token 7007-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Token 7007 (7007) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Token 7007 (7007) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Token 7007-rahakkeelle.

Tarkista Token 7007-rahakkeen hintaennuste nyt!

7007 paikallisiin valuuttoihin

Token 7007 (7007) -rahakkeen tokenomiikka

Token 7007 (7007) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 7007-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Token 7007 (7007)”

Paljonko Token 7007 (7007) on arvoltaan tänään?
7007-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 7007-USD-parin nykyinen hinta?
7007 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Token 7007-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 7007 markkina-arvo on $ 5.55K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 7007-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
7007-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 95.40M USD.
Mikä oli 7007-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
7007 saavutti ATH-hinnaksi 0.02272269 USD.
Mikä oli 7007-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
7007-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on 7007-rahakkeen treidausvolyymi?
7007-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko 7007 tänä vuonna korkeammalle?
7007 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 7007-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Token 7007 (7007) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.