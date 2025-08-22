Lisätietoja TLX-rahakkeesta

TLX – hinta (TLX)

Ei listattu

1TLX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03697317
+1.60%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen TLX (TLX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:36:55 (UTC+8)

TLX (TLX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03615783
24 h:n matalin
$ 0.03706181
24 h:n korkein

$ 0.03615783
$ 0.03706181
$ 0.738412
$ 0.02052682
--

+1.70%

-0.92%

-0.92%

TLX (TLX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03697317. Viimeisen 24 tunnin aikana TLX on vaihdellut alimmillaan $ 0.03615783 ja korkeimmillaan $ 0.03706181 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TLX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.738412, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02052682.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TLX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.70% 24 tunnin aikana ja -0.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TLX (TLX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.16M
--
$ 2.59M
58.34M
69,999,980.0
TLX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.34M ja sen kokonaistarjonta on 69999980.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.59M.

TLX (TLX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TLX – USD -hinta muuttui $ +0.00061645.
Viimeisten 30 päivän aikana TLX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0032740925.
Viimeisten 60 päivän aikana TLX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0037446611.
Viimeisten 90 päivän aikana TLX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00061645+1.70%
30 päivää$ -0.0032740925-8.85%
60 päivää$ +0.0037446611+10.13%
90 päivää$ 0--

Mikä on TLX (TLX)

TLX is a permissionless, non-custodial leveraged token platform built on Optimism. It enables users to mint and redeem leveraged tokens (LTs) for over 50 assets with up to 20x leverage. All LTs are backed by Synthetix perpetual futures contracts.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

TLX (TLX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

TLX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TLX (TLX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TLX (TLX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TLX-rahakkeelle.

Tarkista TLX-rahakkeen hintaennuste nyt!

TLX paikallisiin valuuttoihin

TLX (TLX) -rahakkeen tokenomiikka

TLX (TLX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TLX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TLX (TLX)”

Paljonko TLX (TLX) on arvoltaan tänään?
TLX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03697317 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TLX-USD-parin nykyinen hinta?
TLX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03697317. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TLX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TLX markkina-arvo on $ 2.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TLX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 58.34M USD.
Mikä oli TLX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TLX saavutti ATH-hinnaksi 0.738412 USD.
Mikä oli TLX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TLX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02052682 USD.
Mikä on TLX-rahakkeen treidausvolyymi?
TLX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TLX tänä vuonna korkeammalle?
TLX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TLX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:36:55 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

