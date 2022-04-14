Titan Blaze (BLAZE) -rahakkeen tokenomiikka

Titan Blaze (BLAZE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Titan Blaze (BLAZE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Titan Blaze (BLAZE) -rahakkeen tiedot

Blaze is a novel Ethereum-based DeFi project offering a unique auction-based token minting and staking platform where users fuel their crypto earnings by purchasing batches and staking tokens for rewards over time.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.blaze3.io/
Valkoinen paperi:
https://docs.titanblaze.win/

Titan Blaze (BLAZE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Titan Blaze (BLAZE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.08M

Kokonaistarjonta:
$ 1.35M

Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.35M

FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.08M

Kaikkien aikojen korkein:
$ 53.93

Kaikkien aikojen alin:
$ 0.057319

Nykyinen hinta:
$ 1.54


Titan Blaze (BLAZE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Titan Blaze (BLAZE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BLAZE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BLAZE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BLAZE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BLAZE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.