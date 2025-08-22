Lisätietoja $TIMES-rahakkeesta

TIMES – hinta ($TIMES)

Ei listattu

1$TIMES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00082854
-22.10%1D
USD
Reaaliaikainen TIMES ($TIMES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:12:50 (UTC+8)

TIMES ($TIMES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00073126
24 h:n matalin
$ 0.00108344
24 h:n korkein

$ 0.00073126
$ 0.00108344
$ 0.126407
$ 0.00036743
-3.35%

-21.95%

-20.75%

-20.75%

TIMES ($TIMES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00082848. Viimeisen 24 tunnin aikana $TIMES on vaihdellut alimmillaan $ 0.00073126 ja korkeimmillaan $ 0.00108344 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. $TIMES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.126407, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00036743.

Lyhyen aikavälin tuloksissa $TIMES on muuttunut -3.35% viimeisen tunnin aikana, -21.95% 24 tunnin aikana ja -20.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TIMES ($TIMES) -rahakkeen markkinatiedot

$ 313.97K
--
$ 828.48K
378.97M
1,000,000,000.0
TIMES-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 313.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. $TIMES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 378.97M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 828.48K.

TIMES ($TIMES) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TIMES – USD -hinta muuttui $ -0.000233079517670891.
Viimeisten 30 päivän aikana TIMES – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001322109.
Viimeisten 60 päivän aikana TIMES – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003837245.
Viimeisten 90 päivän aikana TIMES – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004824546641733098.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000233079517670891-21.95%
30 päivää$ +0.0001322109+15.96%
60 päivää$ -0.0003837245-46.31%
90 päivää$ -0.0004824546641733098-36.80%

Mikä on TIMES ($TIMES)

The Nordic-inspired medieval world of DARKTIMES is dark, gothic, and grim. Threats lurk around every corner, and there is nowhere safe to hide. DARKTIMES is a fast-paced Brawler Royale, played in a PvP survival format. You’ll begin with nothing but the tattered clothes on your back and work your way towards acquiring weapons and armour as you explore the immersive maps. You’ll have a choice of character classes, each with its own skill tree and combat specialties; each different, but just as deadly as the other. Brutal, fast, and unforgiving. Times are changing.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TIMES-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TIMES ($TIMES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TIMES ($TIMES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TIMES-rahakkeelle.

Tarkista TIMES-rahakkeen hintaennuste nyt!

$TIMES paikallisiin valuuttoihin

TIMES ($TIMES) -rahakkeen tokenomiikka

TIMES ($TIMES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää $TIMES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TIMES ($TIMES)”

Paljonko TIMES ($TIMES) on arvoltaan tänään?
$TIMES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00082848 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on $TIMES-USD-parin nykyinen hinta?
$TIMES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00082848. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TIMES-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen $TIMES markkina-arvo on $ 313.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on $TIMES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
$TIMES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 378.97M USD.
Mikä oli $TIMES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
$TIMES saavutti ATH-hinnaksi 0.126407 USD.
Mikä oli $TIMES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
$TIMES-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00036743 USD.
Mikä on $TIMES-rahakkeen treidausvolyymi?
$TIMES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko $TIMES tänä vuonna korkeammalle?
$TIMES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso $TIMES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
TIMES ($TIMES) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

