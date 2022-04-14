Time Capital Markets (TCM) -rahakkeen tokenomiikka

Time Capital Markets (TCM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Time Capital Markets (TCM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Time Capital Markets (TCM) -rahakkeen tiedot

Time Capital Markets is a DAO created on daosdotfun platform to faciliate hedge-fund like activities around Timedotfun, it serves to acquire creator tokens from the platform and grow the AUM like a hedge fund. The DAO purchases creators to build a treasury and allow people to speculate using TCM token as an easier hedge to timedotfun hundreds of creators(as there is hundreds, one gets lost trying to find undervalued creators).

Virallinen verkkosivusto:
https://www.daos.fun/28PgAVUab53W26qgu3TfffsxHF2rAFf1zvJJzE3Kdaos

Time Capital Markets (TCM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Time Capital Markets (TCM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 198.62K
$ 198.62K$ 198.62K
Kokonaistarjonta:
$ 955.83M
$ 955.83M$ 955.83M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 955.83M
$ 955.83M$ 955.83M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 198.62K
$ 198.62K$ 198.62K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00078742
$ 0.00078742$ 0.00078742
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00010736
$ 0.00010736$ 0.00010736
Nykyinen hinta:
$ 0.00020673
$ 0.00020673$ 0.00020673

Time Capital Markets (TCM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Time Capital Markets (TCM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä TCM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TCM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät TCM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TCM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TCM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne TCM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TCM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

