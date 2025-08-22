Lisätietoja TDC-rahakkeesta

TDC-rahakkeen hintatiedot

TDC-rahakkeen valkoinen paperi

TDC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TDC-rahakkeen tokenomiikka

TDC-rahakkeen hintaennuste

Tidecoin – hinta (TDC)

Ei listattu

1TDC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.093124
$0.093124$0.093124
-25.00%1D
USD
Reaaliaikainen Tidecoin (TDC) -hintakaavio
Tidecoin (TDC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.085213
$ 0.085213$ 0.085213
24 h:n matalin
$ 0.124294
$ 0.124294$ 0.124294
24 h:n korkein

$ 0.085213
$ 0.085213$ 0.085213

$ 0.124294
$ 0.124294$ 0.124294

$ 0.778444
$ 0.778444$ 0.778444

$ 0.063702
$ 0.063702$ 0.063702

+3.30%

-25.02%

-38.05%

-38.05%

Tidecoin (TDC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.093124. Viimeisen 24 tunnin aikana TDC on vaihdellut alimmillaan $ 0.085213 ja korkeimmillaan $ 0.124294 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.778444, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.063702.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TDC on muuttunut +3.30% viimeisen tunnin aikana, -25.02% 24 tunnin aikana ja -38.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Tidecoin (TDC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

--
----

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

18.61M
18.61M 18.61M

18,609,027.66984657
18,609,027.66984657 18,609,027.66984657

Tidecoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.72M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.61M ja sen kokonaistarjonta on 18609027.66984657. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.72M.

Tidecoin (TDC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Tidecoin – USD -hinta muuttui $ -0.03108138307364021.
Viimeisten 30 päivän aikana Tidecoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0291393656.
Viimeisten 60 päivän aikana Tidecoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0202520394.
Viimeisten 90 päivän aikana Tidecoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.06804685567775244.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.03108138307364021-25.02%
30 päivää$ -0.0291393656-31.29%
60 päivää$ -0.0202520394-21.74%
90 päivää$ -0.06804685567775244-42.22%

Mikä on Tidecoin (TDC)

Tidecoin offers a high level of protection for digital assets through the use of Falcon-512 (Fast-Fourier Lattice-based Compact Signatures over NTRU), an advanced cryptographic algorithm based on lattice structures. Unlike traditional cryptocurrencies such as Bitcoin and Litecoin, which may face vulnerabilities with the rise of quantum computing, Tidecoin is built to handle these future challenges.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Tidecoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Tidecoin (TDC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Tidecoin (TDC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Tidecoin-rahakkeelle.

Tarkista Tidecoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

TDC paikallisiin valuuttoihin

Tidecoin (TDC) -rahakkeen tokenomiikka

Tidecoin (TDC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TDC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Tidecoin (TDC)”

Paljonko Tidecoin (TDC) on arvoltaan tänään?
TDC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.093124 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TDC-USD-parin nykyinen hinta?
TDC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.093124. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Tidecoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TDC markkina-arvo on $ 1.72M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TDC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.61M USD.
Mikä oli TDC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TDC saavutti ATH-hinnaksi 0.778444 USD.
Mikä oli TDC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TDC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.063702 USD.
Mikä on TDC-rahakkeen treidausvolyymi?
TDC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TDC tänä vuonna korkeammalle?
TDC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TDC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
