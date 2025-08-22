Lisätietoja NAMI-rahakkeesta

NAMI-rahakkeen hintatiedot

NAMI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NAMI-rahakkeen tokenomiikka

NAMI-rahakkeen hintaennuste

Thief Cat-logo

Thief Cat – hinta (NAMI)

Ei listattu

1NAMI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.20%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Thief Cat (NAMI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:11:16 (UTC+8)

Thief Cat (NAMI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00346739
$ 0.00346739$ 0.00346739

$ 0
$ 0$ 0

-0.96%

-3.27%

-13.15%

-13.15%

Thief Cat (NAMI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NAMI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00346739, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAMI on muuttunut -0.96% viimeisen tunnin aikana, -3.27% 24 tunnin aikana ja -13.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Thief Cat (NAMI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 34.18K
$ 34.18K$ 34.18K

--
----

$ 34.18K
$ 34.18K$ 34.18K

951.07M
951.07M 951.07M

951,071,614.887634
951,071,614.887634 951,071,614.887634

Thief Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NAMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 951.07M ja sen kokonaistarjonta on 951071614.887634. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 34.18K.

Thief Cat (NAMI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Thief Cat – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Thief Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Thief Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Thief Cat – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.27%
30 päivää$ 0-23.91%
60 päivää$ 0-12.95%
90 päivää$ 0--

Mikä on Thief Cat (NAMI)

$NAMI can steal everything but not your SOL!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Thief Cat (NAMI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Thief Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Thief Cat (NAMI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Thief Cat (NAMI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Thief Cat-rahakkeelle.

Tarkista Thief Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

NAMI paikallisiin valuuttoihin

Thief Cat (NAMI) -rahakkeen tokenomiikka

Thief Cat (NAMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAMI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Thief Cat (NAMI)”

Paljonko Thief Cat (NAMI) on arvoltaan tänään?
NAMI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAMI-USD-parin nykyinen hinta?
NAMI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Thief Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAMI markkina-arvo on $ 34.18K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 951.07M USD.
Mikä oli NAMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAMI saavutti ATH-hinnaksi 0.00346739 USD.
Mikä oli NAMI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAMI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NAMI-rahakkeen treidausvolyymi?
NAMI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NAMI tänä vuonna korkeammalle?
NAMI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAMI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:11:16 (UTC+8)

Thief Cat (NAMI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.