ThetaDrop (TDROP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00148775. Viimeisen 24 tunnin aikana TDROP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00147663 ja korkeimmillaan $ 0.00149856 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TDROP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.061086, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00113699.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TDROP on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -1.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
ThetaDrop-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.44M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TDROP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.05B ja sen kokonaistarjonta on 11050797860.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.44M.
Tämän päivän aikana ThetaDrop – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ThetaDrop – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001606808.
Viimeisten 60 päivän aikana ThetaDrop – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001072913.
Viimeisten 90 päivän aikana ThetaDrop – USD -hinnan muutos oli $ -0.000295332104148812.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.05%
|30 päivää
|$ -0.0001606808
|-10.80%
|60 päivää
|$ +0.0001072913
|+7.21%
|90 päivää
|$ -0.000295332104148812
|-16.56%
TDROP rewards activity on the ThetaDrop NFT Marketplace, provides decentralized governance for ThetaDrop, and rewards stakers with TDROP token rewards. It is a new TNT-20 token built on Theta blockchain, centered around the groundbreaking concept of NFT Liquidity Mining. TDROP tokens are earned by users each time they make a purchase using TFUEL on ThetaDrop (on the secondary market at launch, and on the primary market / initial drops in a coming update), or through a 3rd-party NFT Dapp built on the NFT marketplace smart contract. It can be thought of as ‘mining’ TDROP by providing liquidity to the Theta NFT Marketplace. This incentivizes early adopters of ThetaDrop to provide liquidity which enhances price discovery, improves trading volumes, and drives more user growth and adoption. ThetaDrop users who hold a balance of TDROP will earn VIP benefits including early or exclusive access to NFTs, limited edition packs, unique offline perks and more. TDROP will also serve as the governance token for ThetaDrop and the NFT Marketplace. TDROP holders can stake their tokens to gain voting rights for proposed changes to ThetaDrop. The first TDROP vote proposal is expected to be the earning rate of TDROP for liquidity miners. As the voting process progresses and stabilizes, TDROP holders will be responsible for creating new proposals to be voted on. These community proposals will also serve as the testbed for community governance features to be implemented on the Theta blockchain itself, to be voted on by holders of the Theta token.
