TheCat (THECAT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu TheCat (THECAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

TheCat (THECAT) -rahakkeen tiedot

On a mission to SOLANEYEZ the next billion normies

In a universe where each blockchain boasts its own distinctive eye color, Solana shines with its brilliant, unique Solana-colored eyes. Yet, many individuals, known as Normies, remain unaware of this captivating world.

$THECAT is on a mission to Solaneyez everyone, especially those unfamiliar with crypto. With its radiant eyes and formidable presence, $THECAT aims to reveal the wonders of Solana to all.

Virallinen verkkosivusto:
https://thecat.meme/

TheCat (THECAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu TheCat (THECAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 554.23K
$ 554.23K$ 554.23K
Kokonaistarjonta:
$ 790.04M
$ 790.04M$ 790.04M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 790.04M
$ 790.04M$ 790.04M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 554.23K
$ 554.23K$ 554.23K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00705905
$ 0.00705905$ 0.00705905
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00033634
$ 0.00033634$ 0.00033634
Nykyinen hinta:
$ 0.00070256
$ 0.00070256$ 0.00070256

TheCat (THECAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

TheCat (THECAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä THECAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta THECAT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät THECAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu THECAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

THECAT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne THECAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? THECAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.