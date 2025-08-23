The Year Of The Snake – hinta (2025)
The Year Of The Snake (2025) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana 2025 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 2025-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00152981, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa 2025 on muuttunut -0.99% viimeisen tunnin aikana, -0.99% 24 tunnin aikana ja +1.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
The Year Of The Snake-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 2025-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 886.93M ja sen kokonaistarjonta on 886925918.4906. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.15K.
Tämän päivän aikana The Year Of The Snake – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana The Year Of The Snake – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana The Year Of The Snake – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana The Year Of The Snake – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.99%
|30 päivää
|$ 0
|-7.86%
|60 päivää
|$ 0
|+34.39%
|90 päivää
|$ 0
|--
Welcome to the Year of the Snake $2025, a token slithering its way into the Solana blockchain! Infused with the wisdom and elegance of the serpent, Year of Snake (蛇年) is more than just a cryptocurrency—it’s a celebration of Chinese tradition and the dynamic energy of $2025. In Chinese astrology, the Year of the Snake symbolizes wisdom, intuition, and strategic planning—qualities that align perfectly with success in the crypto market. This year is particularly auspicious for those who approach crypto investments with foresight and meticulous research, leveraging opportunities in decentralized finance (DeFi), tokenization, and innovative blockchain projects. The Snake's energy encourages you to HODL! 欢迎来到蛇年$2025！蛇象征着智慧、神秘与优雅，在中国文化中，蛇是一种 充满灵性的动物。 蛇年不仅仅是一个加密货币，它更是对中国文化传 统和$2025年活力的致敬与庆祝。
Kuinka paljon The Year Of The Snake (2025) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Year Of The Snake (2025) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Year Of The Snake-rahakkeelle.
Tarkista The Year Of The Snake-rahakkeen hintaennuste nyt!
The Year Of The Snake (2025) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 2025-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
