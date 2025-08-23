Lisätietoja 2025-rahakkeesta

2025-rahakkeen hintatiedot

2025-rahakkeen virallinen verkkosivusto

2025-rahakkeen tokenomiikka

2025-rahakkeen hintaennuste

The Year Of The Snake-logo

The Year Of The Snake – hinta (2025)

Ei listattu

12025 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.90%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen The Year Of The Snake (2025) -hintakaavio
The Year Of The Snake (2025) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00152981
$ 0.00152981$ 0.00152981

$ 0
$ 0$ 0

-0.99%

-0.99%

+1.82%

+1.82%

The Year Of The Snake (2025) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana 2025 on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. 2025-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00152981, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa 2025 on muuttunut -0.99% viimeisen tunnin aikana, -0.99% 24 tunnin aikana ja +1.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

The Year Of The Snake (2025) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.15K
$ 8.15K$ 8.15K

--
----

$ 8.15K
$ 8.15K$ 8.15K

886.93M
886.93M 886.93M

886,925,918.4906
886,925,918.4906 886,925,918.4906

The Year Of The Snake-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. 2025-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 886.93M ja sen kokonaistarjonta on 886925918.4906. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.15K.

The Year Of The Snake (2025) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana The Year Of The Snake – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana The Year Of The Snake – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana The Year Of The Snake – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana The Year Of The Snake – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.99%
30 päivää$ 0-7.86%
60 päivää$ 0+34.39%
90 päivää$ 0--

Mikä on The Year Of The Snake (2025)

Welcome to the Year of the Snake $2025, a token slithering its way into the Solana blockchain! Infused with the wisdom and elegance of the serpent, Year of Snake (蛇年) is more than just a cryptocurrency—it’s a celebration of Chinese tradition and the dynamic energy of $2025. In Chinese astrology, the Year of the Snake symbolizes wisdom, intuition, and strategic planning—qualities that align perfectly with success in the crypto market. This year is particularly auspicious for those who approach crypto investments with foresight and meticulous research, leveraging opportunities in decentralized finance (DeFi), tokenization, and innovative blockchain projects. The Snake's energy encourages you to HODL! 欢迎来到蛇年$2025！蛇象征着智慧、神秘与优雅，在中国文化中，蛇是一种 充满灵性的动物。 蛇年不仅仅是一个加密货币，它更是对中国文化传 统和$2025年活力的致敬与庆祝。

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

The Year Of The Snake (2025) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

The Year Of The Snake-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon The Year Of The Snake (2025) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko The Year Of The Snake (2025) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita The Year Of The Snake-rahakkeelle.

Tarkista The Year Of The Snake-rahakkeen hintaennuste nyt!

2025 paikallisiin valuuttoihin

The Year Of The Snake (2025) -rahakkeen tokenomiikka

The Year Of The Snake (2025) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää 2025-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”The Year Of The Snake (2025)”

Paljonko The Year Of The Snake (2025) on arvoltaan tänään?
2025-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on 2025-USD-parin nykyinen hinta?
2025 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on The Year Of The Snake-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen 2025 markkina-arvo on $ 8.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on 2025-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
2025-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 886.93M USD.
Mikä oli 2025-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
2025 saavutti ATH-hinnaksi 0.00152981 USD.
Mikä oli 2025-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
2025-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on 2025-rahakkeen treidausvolyymi?
2025-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko 2025 tänä vuonna korkeammalle?
2025 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso 2025-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

