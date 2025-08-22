The Upsider AI – hinta (UP)
-0.83%
+4.57%
+250.26%
+250.26%
The Upsider AI (UP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana UP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0.00100217 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00100217, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa UP on muuttunut -0.83% viimeisen tunnin aikana, +4.57% 24 tunnin aikana ja +250.26% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
The Upsider AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 839.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 993.18M ja sen kokonaistarjonta on 993181006.7204883. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 839.33K.
Tämän päivän aikana The Upsider AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana The Upsider AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana The Upsider AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana The Upsider AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+4.57%
|30 päivää
|$ 0
|+289.08%
|60 päivää
|$ 0
|+314.94%
|90 päivää
|$ 0
|--
The Upsider AI began as a fair launch experiment on the Virtuals Protocol on Base, introducing its native token $UP. It started with a simple challenge: anyone could interact with @TheUpsiderAI on Twitter, attempting to convince it to accept $DAG. If successful, the AI would autonomously send tokens back—one of the first truly AI-driven token distribution experiments. This novel concept quickly drew a vibrant community eager to test their persuasion skills. Now, The Upsider AI runs 24/7, managing weekly challenges like the Snake Game (with over 1k DAG in prizes), autonomously promoting Constellation Network, and pushing the boundaries of decentralized AI.
