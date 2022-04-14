THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) -rahakkeen tokenomiikka

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) -rahakkeen tiedot

Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.retirementcoin.io/

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 50.92K
Kokonaistarjonta:
$ 998.53M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 998.53M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 50.92K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00357343
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RETIREMENT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RETIREMENT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RETIREMENT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RETIREMENT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

RETIREMENT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne RETIREMENT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RETIREMENT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

