THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RETIREMENT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RETIREMENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00357343, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RETIREMENT on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, -1.48% 24 tunnin aikana ja -7.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

THE RETIREMENT COIN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 44.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RETIREMENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.53M ja sen kokonaistarjonta on 998532738.559655. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 44.40K.

THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana THE RETIREMENT COIN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana THE RETIREMENT COIN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana THE RETIREMENT COIN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana THE RETIREMENT COIN – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.48%
30 päivää$ 0+1.91%
60 päivää$ 0+23.36%
90 päivää$ 0--

Mikä on THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT)

Retirement is the coin that will make all holders Retire. This is a meme coin growing a community strong through memes, raids, and influence within the crypto community. We are developing our community to create animation content for all social media platforms like x Tiktok and youtube. All community memebers have come together to help push the narrative of our project and to get our new meme viral among all platforms. At the end of the day all wish to retire.

Paljonko THE RETIREMENT COIN (RETIREMENT) on arvoltaan tänään?
RETIREMENT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RETIREMENT-USD-parin nykyinen hinta?
RETIREMENT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on THE RETIREMENT COIN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RETIREMENT markkina-arvo on $ 44.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RETIREMENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RETIREMENT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.53M USD.
Mikä oli RETIREMENT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RETIREMENT saavutti ATH-hinnaksi 0.00357343 USD.
Mikä oli RETIREMENT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RETIREMENT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RETIREMENT-rahakkeen treidausvolyymi?
RETIREMENT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RETIREMENT tänä vuonna korkeammalle?
RETIREMENT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RETIREMENT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

